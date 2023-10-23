https://ria.ru/20231023/pomosch-1904645233.html

Украина получила от Евросоюза девятый транш макрофинансовой помощи

Украина получила от Евросоюза девятый транш макрофинансовой помощи - РИА Новости, 23.10.2023

Украина получила от Евросоюза девятый транш макрофинансовой помощи

Украина получила от Евросоюза девятый транш макрофинансовой помощи, размер которого составляет 1,5 миллиарда евро, сообщил в понедельник украинский премьер... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T13:15

2023-10-23T13:15

2023-10-23T13:15

украина

денис шмыгаль

еврокомиссия

евросоюз

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Украина получила от Евросоюза девятый транш макрофинансовой помощи, размер которого составляет 1,5 миллиарда евро, сообщил в понедельник украинский премьер Денис Шмыгаль в Telegram-канале."Украина получила от Европейского союза девятый транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро. В целом бюджетная поддержка ЕС в 2023 году уже составляет 15 миллиардов евро", - говорится в сообщении.Он отметил, что совместно с Еврокомиссией ведется работа над долгосрочной программой Ukraine Facility общим объемом 50 миллиардов евро, из которых Украина планирует получить 18 миллиардов уже в следующем году. Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что дефицит госбюджета составляет около 5 миллиардов долларов ежемесячно. По его словам, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.

https://ria.ru/20231023/ukraina-1904629471.html

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украина, денис шмыгаль, еврокомиссия, евросоюз