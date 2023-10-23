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Украина получила от Евросоюза девятый транш макрофинансовой помощи - РИА Новости, 23.10.2023
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13:15 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/pomosch-1904645233.html
Украина получила от Евросоюза девятый транш макрофинансовой помощи
Украина получила от Евросоюза девятый транш макрофинансовой помощи - РИА Новости, 23.10.2023
Украина получила от Евросоюза девятый транш макрофинансовой помощи
Украина получила от Евросоюза девятый транш макрофинансовой помощи, размер которого составляет 1,5 миллиарда евро, сообщил в понедельник украинский премьер... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T13:15
2023-10-23T13:15
украина
денис шмыгаль
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Украина получила от Евросоюза девятый транш макрофинансовой помощи, размер которого составляет 1,5 миллиарда евро, сообщил в понедельник украинский премьер Денис Шмыгаль в Telegram-канале."Украина получила от Европейского союза девятый транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро. В целом бюджетная поддержка ЕС в 2023 году уже составляет 15 миллиардов евро", - говорится в сообщении.Он отметил, что совместно с Еврокомиссией ведется работа над долгосрочной программой Ukraine Facility общим объемом 50 миллиардов евро, из которых Украина планирует получить 18 миллиардов уже в следующем году. Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что дефицит госбюджета составляет около 5 миллиардов долларов ежемесячно. По его словам, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904629471.html
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украина, денис шмыгаль, еврокомиссия, евросоюз
Украина, Денис Шмыгаль, Еврокомиссия, Евросоюз
Украина получила от Евросоюза девятый транш макрофинансовой помощи

Шмыгаль: Украина получила от ЕС девятый транш помощи в 1,5 миллиарда евро

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Украина получила от Евросоюза девятый транш макрофинансовой помощи, размер которого составляет 1,5 миллиарда евро, сообщил в понедельник украинский премьер Денис Шмыгаль в Telegram-канале.
"Украина получила от Европейского союза девятый транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро. В целом бюджетная поддержка ЕС в 2023 году уже составляет 15 миллиардов евро", - говорится в сообщении.
Он отметил, что совместно с Еврокомиссией ведется работа над долгосрочной программой Ukraine Facility общим объемом 50 миллиардов евро, из которых Украина планирует получить 18 миллиардов уже в следующем году.
Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что дефицит госбюджета составляет около 5 миллиардов долларов ежемесячно. По его словам, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
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УкраинаДенис ШмыгальЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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