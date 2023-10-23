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В Польше нетрезвый гражданин Грузии въехал на машине в толпу
В Польше нетрезвый гражданин Грузии въехал на машине в толпу - РИА Новости, 23.10.2023
В Польше нетрезвый гражданин Грузии въехал на машине в толпу
Нетрезвый гражданин Грузии въехал на машине в толпу людей во время драки в Польше, четыре человека были доставлены в больницу, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T16:33
2023-10-23T16:33
2023-10-23T16:33
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ВАРШАВА, 23 окт – РИА Новости. Нетрезвый гражданин Грузии въехал на машине в толпу людей во время драки в Польше, четыре человека были доставлены в больницу, сообщает радиостанция RMF FM. "Четыре человека были доставлены в больницу после того, как пьяный мужчина въехал на своей машине в группу людей перед одним из клубов в городе Хшанув в Малопольском воеводстве", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, минувшей ночью около полуночи перед одним из боулинг-клубов в Хшануве между посетителями клуба – гражданами Польши и Грузии - вспыхнула ссора, после чего началась драка с применением бейсбольных бит. Один из участников драки сел в свой автомобиль и въехал в толпу людей, стоявших перед клубом. Затем он скрылся с места происшествия. Работники боулинга вызвали полицию на место происшествия. После полицейской погони водитель был арестован. "Выяснилось, что у 23-летнего гражданина Грузии в крови было почти 2 промилле алкоголя", - говорится в сообщении. Помимо водителя, в больницу доставлены еще три человека. Их жизни ничего не угрожает. По этому делу полиция задержала четверых мужчин, в том числе водителя. По неофициальной информации, мотивом драки стал спор из-за женщины.
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в мире, грузия, польша
В Польше нетрезвый гражданин Грузии въехал на машине в толпу
В Польше гражданин Грузии въехал на машине в толпу, четыре человека пострадали
ВАРШАВА, 23 окт – РИА Новости.
Нетрезвый гражданин Грузии въехал на машине в толпу людей во время драки в Польше, четыре человека были доставлены в больницу, сообщает радиостанция RMF FM
.
"Четыре человека были доставлены в больницу после того, как пьяный мужчина въехал на своей машине в группу людей перед одним из клубов в городе Хшанув в Малопольском воеводстве", - говорится в сообщении.
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По данным радиостанции, минувшей ночью около полуночи перед одним из боулинг-клубов в Хшануве между посетителями клуба – гражданами Польши и Грузии - вспыхнула ссора, после чего началась драка с применением бейсбольных бит. Один из участников драки сел в свой автомобиль и въехал в толпу людей, стоявших перед клубом. Затем он скрылся с места происшествия.
Работники боулинга вызвали полицию на место происшествия. После полицейской погони водитель был арестован. "Выяснилось, что у 23-летнего гражданина Грузии в крови было почти 2 промилле алкоголя", - говорится в сообщении. Помимо водителя, в больницу доставлены еще три человека. Их жизни ничего не угрожает.
По этому делу полиция задержала четверых мужчин, в том числе водителя. По неофициальной информации, мотивом драки стал спор из-за женщины.
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