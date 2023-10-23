https://ria.ru/20231023/polsha-1904732292.html

В Польше нетрезвый гражданин Грузии въехал на машине в толпу

В Польше нетрезвый гражданин Грузии въехал на машине в толпу - РИА Новости, 23.10.2023

В Польше нетрезвый гражданин Грузии въехал на машине в толпу

Нетрезвый гражданин Грузии въехал на машине в толпу людей во время драки в Польше, четыре человека были доставлены в больницу, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T16:33

2023-10-23T16:33

2023-10-23T16:33

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ВАРШАВА, 23 окт – РИА Новости. Нетрезвый гражданин Грузии въехал на машине в толпу людей во время драки в Польше, четыре человека были доставлены в больницу, сообщает радиостанция RMF FM. "Четыре человека были доставлены в больницу после того, как пьяный мужчина въехал на своей машине в группу людей перед одним из клубов в городе Хшанув в Малопольском воеводстве", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, минувшей ночью около полуночи перед одним из боулинг-клубов в Хшануве между посетителями клуба – гражданами Польши и Грузии - вспыхнула ссора, после чего началась драка с применением бейсбольных бит. Один из участников драки сел в свой автомобиль и въехал в толпу людей, стоявших перед клубом. Затем он скрылся с места происшествия. Работники боулинга вызвали полицию на место происшествия. После полицейской погони водитель был арестован. "Выяснилось, что у 23-летнего гражданина Грузии в крови было почти 2 промилле алкоголя", - говорится в сообщении. Помимо водителя, в больницу доставлены еще три человека. Их жизни ничего не угрожает. По этому делу полиция задержала четверых мужчин, в том числе водителя. По неофициальной информации, мотивом драки стал спор из-за женщины.

https://ria.ru/20231023/proisshestvie-1904693918.html

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