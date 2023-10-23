https://ria.ru/20231023/podzhog-1904575945.html

В центре Иркутска подожгли четыре нежилых дома

В центре Иркутска подожгли четыре нежилых дома - РИА Новости, 23.10.2023

В центре Иркутска подожгли четыре нежилых дома

Четыре нежилых дома на разных улицах подожгли в ночь на понедельник в центре Иркутска, предварительная причина - поджог, сообщает ГУМЧС по региону в... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T04:58

2023-10-23T04:58

2023-10-23T05:50

происшествия

иркутск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ИРКУТСК, 23 окт - РИА Новости. Четыре нежилых дома на разных улицах подожгли в ночь на понедельник в центре Иркутска, предварительная причина - поджог, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале. "Серия из четырех пожаров произошла сегодня на улице Байкальской, Седова, Красных Мадьяр и Кожова… Дознаватели МЧС России на всех пожарах нашли следы нефтепродуктов. Наиболее вероятная причина - поджог", - говорится в сообщении. Жертв и распространения огня удалось избежать благодаря бдительности жильцов близлежащих домов. Первое сообщение о пожаре поступило около полуночи, горел нежилой дом на улице Байкальской. К моменту прибытия пожарных деревянная постройка была охвачена огнем, существовала угроза соседним домам. На ликвидацию потребовалось менее 10 минут. Уже в час ночи очевидцы сообщили, что горит нежилой дом на улице Седова. Подразделения МЧС России потушили горящее строение на площади 10 квадратных метров. Во время разборки и проливки строительных конструкций поступило еще одно сообщение о пожаре на улице Красных Мадьяр. В течение нескольких минут огонь там был ликвидирован на площади 5 квадратных метров. Чуть позже жильцы домов сообщили о пожаре на Кожова. Снова горела нежилая постройка. Возгорание ликвидировали на площади 10 квадратных метров. Материалы проверки будут переданы в правоохранительные органы.

https://ria.ru/20231022/kharkov-1904473429.html

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происшествия, иркутск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)