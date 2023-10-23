Рейтинг@Mail.ru
В центре Иркутска подожгли четыре нежилых дома - РИА Новости, 23.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:58 23.10.2023 (обновлено: 05:50 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/podzhog-1904575945.html
В центре Иркутска подожгли четыре нежилых дома
В центре Иркутска подожгли четыре нежилых дома - РИА Новости, 23.10.2023
В центре Иркутска подожгли четыре нежилых дома
Четыре нежилых дома на разных улицах подожгли в ночь на понедельник в центре Иркутска, предварительная причина - поджог, сообщает ГУМЧС по региону в... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T04:58
2023-10-23T05:50
происшествия
иркутск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
ИРКУТСК, 23 окт - РИА Новости. Четыре нежилых дома на разных улицах подожгли в ночь на понедельник в центре Иркутска, предварительная причина - поджог, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале. "Серия из четырех пожаров произошла сегодня на улице Байкальской, Седова, Красных Мадьяр и Кожова… Дознаватели МЧС России на всех пожарах нашли следы нефтепродуктов. Наиболее вероятная причина - поджог", - говорится в сообщении. Жертв и распространения огня удалось избежать благодаря бдительности жильцов близлежащих домов. Первое сообщение о пожаре поступило около полуночи, горел нежилой дом на улице Байкальской. К моменту прибытия пожарных деревянная постройка была охвачена огнем, существовала угроза соседним домам. На ликвидацию потребовалось менее 10 минут. Уже в час ночи очевидцы сообщили, что горит нежилой дом на улице Седова. Подразделения МЧС России потушили горящее строение на площади 10 квадратных метров. Во время разборки и проливки строительных конструкций поступило еще одно сообщение о пожаре на улице Красных Мадьяр. В течение нескольких минут огонь там был ликвидирован на площади 5 квадратных метров. Чуть позже жильцы домов сообщили о пожаре на Кожова. Снова горела нежилая постройка. Возгорание ликвидировали на площади 10 квадратных метров. Материалы проверки будут переданы в правоохранительные органы.
https://ria.ru/20231022/kharkov-1904473429.html
иркутск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, иркутск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Иркутск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В центре Иркутска подожгли четыре нежилых дома

ГУМЧС: четыре нежилых дома подожгли в центре Иркутска

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 23 окт - РИА Новости. Четыре нежилых дома на разных улицах подожгли в ночь на понедельник в центре Иркутска, предварительная причина - поджог, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале.
«
"Серия из четырех пожаров произошла сегодня на улице Байкальской, Седова, Красных Мадьяр и Кожова… Дознаватели МЧС России на всех пожарах нашли следы нефтепродуктов. Наиболее вероятная причина - поджог", - говорится в сообщении.
Жертв и распространения огня удалось избежать благодаря бдительности жильцов близлежащих домов. Первое сообщение о пожаре поступило около полуночи, горел нежилой дом на улице Байкальской. К моменту прибытия пожарных деревянная постройка была охвачена огнем, существовала угроза соседним домам. На ликвидацию потребовалось менее 10 минут.
Уже в час ночи очевидцы сообщили, что горит нежилой дом на улице Седова. Подразделения МЧС России потушили горящее строение на площади 10 квадратных метров. Во время разборки и проливки строительных конструкций поступило еще одно сообщение о пожаре на улице Красных Мадьяр. В течение нескольких минут огонь там был ликвидирован на площади 5 квадратных метров. Чуть позже жильцы домов сообщили о пожаре на Кожова. Снова горела нежилая постройка. Возгорание ликвидировали на площади 10 квадратных метров.
Материалы проверки будут переданы в правоохранительные органы.
Пожар в почтовом отделении в Харьковской области. 22 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
В Харьковской области произошел пожар в почтовом отделении
Вчера, 11:50
 
ПроисшествияИркутскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала