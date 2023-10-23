https://ria.ru/20231023/peskov-1904634390.html
Песков ответил на вопрос о судьбе российских заложников в секторе Газа
Песков ответил на вопрос о судьбе российских заложников в секторе Газа - РИА Новости, 23.10.2023
Песков ответил на вопрос о судьбе российских заложников в секторе Газа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о судьбе заложников ХАМАС, заявил, что в той ситуации, которая сложилась в зоне конфликта, сложно... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T12:43
2023-10-23T12:43
2023-10-23T13:13
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о судьбе заложников ХАМАС, заявил, что в той ситуации, которая сложилась в зоне конфликта, сложно говорить о какой-то детальной информации, но российские дипломаты работают и предпринимают все необходимые усилия."Я еще раз повторяю, что осуществляются определенные контакты, наши дипломаты работают. Конечно, в той ситуации, которая сейчас там есть, трудно говорить о детальной информации, но наши дипломаты предпринимают все необходимые усилия", - сказал Песков журналистам.Говоря о тех, кто не может покинуть сектор Газа из-за блокады, он добавил, что некоторые находятся в контакте с представительством и посольством РФ, но подчеркнул, что регистрация для граждан России, которые находятся за границей, не обязательна.Ранее посольство РФ в Израиле сообщало, что в ходе конфликта погибли 20 россиян, по меньшей мере двое в заложниках у движения ХАМАС, а семеро числятся пропавшими без вести.Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
https://ria.ru/20231020/sammit-1904133703.html
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хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, дмитрий песков, заложники, россия, израиль, в мире
ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Дмитрий Песков, заложники, Россия, Израиль, В мире
Песков ответил на вопрос о судьбе российских заложников в секторе Газа
Песков: предпринимаются все необходимые усилия для освобождения заложников
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о судьбе заложников ХАМАС, заявил, что в той ситуации, которая сложилась в зоне конфликта, сложно говорить о какой-то детальной информации, но российские дипломаты работают и предпринимают все необходимые усилия.
«
"Я еще раз повторяю, что осуществляются определенные контакты, наши дипломаты работают. Конечно, в той ситуации, которая сейчас там есть, трудно говорить о детальной информации, но наши дипломаты предпринимают все необходимые усилия", - сказал Песков журналистам.
Песков затруднился сказать, кто представит Россию на саммите по Газе
Говоря о тех, кто не может покинуть сектор Газа из-за блокады, он добавил, что некоторые находятся в контакте с представительством и посольством РФ, но подчеркнул, что регистрация для граждан России, которые находятся за границей, не обязательна.
Ранее посольство РФ в Израиле
сообщало, что в ходе конфликта погибли 20 россиян, по меньшей мере двое в заложниках у движения ХАМАС, а семеро числятся пропавшими без вести.
Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Обострение палестино-израильского конфликта