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Самый старый в мире пес Боби из Португалии умер в возрасте 31 года
Самый старый в мире пес Боби из Португалии умер в возрасте 31 года - РИА Новости, 23.10.2023
Самый старый в мире пес Боби из Португалии умер в возрасте 31 года
Пес Боби из Португалии, попавший в Книгу рекордов Гиннесса как самая долгоживущая собака, умер в возрасте 31 года, говорится в статье на сайте Книги. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T14:19
2023-10-23T14:19
2023-10-23T14:35
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Пес Боби из Португалии, попавший в Книгу рекордов Гиннесса как самая долгоживущая собака, умер в возрасте 31 года, говорится в статье на сайте Книги. "Боби прожил 31 год и 165 дней. Он умер 21 октября у себя дома в португальской деревне Конкейруш, где он прожил всю жизнь с семьей Кошта", - сообщается в статье. Отмечается, что о смерти Боби стало известно из публикации его ветеринара в соцсетях. В феврале 2023 года пес Боби из Португалии попал в Книгу рекордов Гиннесса как самая долгоживущая собака, ему на тот момент было более 30 лет. Дату рождения Боби подтвердили в SIAC, португальской правительственной базе питомцев, управляемой национальным союзом ветеринаров. Для его породы, Рафейру ду Алентежу, средняя продолжительность жизни составляет от 12 до 14 лет.
https://ria.ru/20230819/sobaka-1891028203.html
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в мире, книга рекордов гиннесса, португалия, животные
В мире, Книга рекордов Гиннесса, Португалия, Животные
Самый старый в мире пес Боби из Португалии умер в возрасте 31 года
Книга рекордов Гиннесса: старейший в мире пес Боби умер в возрасте 31 года