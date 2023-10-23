Рейтинг@Mail.ru
Самый старый в мире пес Боби из Португалии умер в возрасте 31 года - РИА Новости, 23.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 23.10.2023 (обновлено: 14:35 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/pes-1904665872.html
Самый старый в мире пес Боби из Португалии умер в возрасте 31 года
Самый старый в мире пес Боби из Португалии умер в возрасте 31 года - РИА Новости, 23.10.2023
Самый старый в мире пес Боби из Португалии умер в возрасте 31 года
Пес Боби из Португалии, попавший в Книгу рекордов Гиннесса как самая долгоживущая собака, умер в возрасте 31 года, говорится в статье на сайте Книги. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T14:19
2023-10-23T14:35
в мире
книга рекордов гиннесса
португалия
животные
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849467454_16:0:2544:1422_1920x0_80_0_0_b2631679b4bbb16ea4ef16dcc735668a.png
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Пес Боби из Португалии, попавший в Книгу рекордов Гиннесса как самая долгоживущая собака, умер в возрасте 31 года, говорится в статье на сайте Книги. "Боби прожил 31 год и 165 дней. Он умер 21 октября у себя дома в португальской деревне Конкейруш, где он прожил всю жизнь с семьей Кошта", - сообщается в статье. Отмечается, что о смерти Боби стало известно из публикации его ветеринара в соцсетях. В феврале 2023 года пес Боби из Португалии попал в Книгу рекордов Гиннесса как самая долгоживущая собака, ему на тот момент было более 30 лет. Дату рождения Боби подтвердили в SIAC, португальской правительственной базе питомцев, управляемой национальным союзом ветеринаров. Для его породы, Рафейру ду Алентежу, средняя продолжительность жизни составляет от 12 до 14 лет.
https://ria.ru/20230819/sobaka-1891028203.html
португалия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849467454_439:0:2335:1422_1920x0_80_0_0_e6cc5ee89672d55b62a189b81da1fa1f.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, книга рекордов гиннесса, португалия, животные
В мире, Книга рекордов Гиннесса, Португалия, Животные
Самый старый в мире пес Боби из Португалии умер в возрасте 31 года

Книга рекордов Гиннесса: старейший в мире пес Боби умер в возрасте 31 года

© Фото : Guinness World RecordsСтарейший пес на Земле, записанный в книге рекордов Гинесса, Боби
Старейший пес на Земле, записанный в книге рекордов Гинесса, Боби - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© Фото : Guinness World Records
Старейший пес на Земле, записанный в книге рекордов Гинесса, Боби. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Пес Боби из Португалии, попавший в Книгу рекордов Гиннесса как самая долгоживущая собака, умер в возрасте 31 года, говорится в статье на сайте Книги.
«
"Боби прожил 31 год и 165 дней. Он умер 21 октября у себя дома в португальской деревне Конкейруш, где он прожил всю жизнь с семьей Кошта", - сообщается в статье.
Отмечается, что о смерти Боби стало известно из публикации его ветеринара в соцсетях.
В феврале 2023 года пес Боби из Португалии попал в Книгу рекордов Гиннесса как самая долгоживущая собака, ему на тот момент было более 30 лет. Дату рождения Боби подтвердили в SIAC, португальской правительственной базе питомцев, управляемой национальным союзом ветеринаров. Для его породы, Рафейру ду Алентежу, средняя продолжительность жизни составляет от 12 до 14 лет.
Собака по кличке Болци (Чимс) - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
Умерла собака по кличке Болци, известная в мемах как пес Чимс
19 августа, 16:55
 
В миреКнига рекордов ГиннессаПортугалияЖивотные
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала