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Памятник ветеранам боевых действий открыли в Ростовской области - РИА Новости, 23.10.2023
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Ростовская область
 
17:50 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/pamyatnik-1904756435.html
Памятник ветеранам боевых действий открыли в Ростовской области
Памятник ветеранам боевых действий открыли в Ростовской области - РИА Новости, 23.10.2023
Памятник ветеранам боевых действий открыли в Ростовской области
Памятник ветеранам боевых действий торжественно открыли в Зерноградском районе Ростовской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T17:50
2023-10-23T17:50
ростовская область
ростовская область
зерноградский район
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 окт - РИА Новости. Памятник ветеранам боевых действий торжественно открыли в Зерноградском районе Ростовской области, сообщает правительство региона. Инициаторами установки монумента стали местные жители и совет ветеранов боевых действий Донского сельского поселения. Финансирование на реализацию инициативы было выделено правительством Ростовской области из резервного фонда. "Ростовская область - с давних времён сильный, надежный южный форпост России. Наши земляки громили турок, побеждали французов. С блеском воевали на фронтах Первой мировой войны. Мы с особой теплотой говорим слова признательности и благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, тем, кто защитил мир от фашизма", - сказал на открытии замгубернатора Ростовской области Сергей Бодряков. Он отметил, что новое поколение защитников достойно продолжает традиции отцов: свидетельство тому - подвиги солдат и офицеров в Афганистане, при обеспечении конституционного порядка на Северном Кавказе, в Южной Осетии, Сирии. Замглавы региона добавил, что сегодня военнослужащие, мобилизованные, казаки-добровольцы в ходе проведения специальной военной операции при выполнении воинского долга проявляют мужество, отвагу, героизм. Многие удостоены государственных и ведомственных наград. "К сожалению, есть и погибшие. Память о них останется в наших сердцах, будет жить на страницах художественных произведений. Уверен, этот памятник станет одним из кирпичиков, из которых сложено то, что мы называем Отечеством, памятью рода, чувством своей принадлежности великой стране", - подчеркнул Бодряков. На памятном знаке размещена надпись "Время выбрало нас". Это слова из одноименной песни, которые стали неофициальным девизом воинов-афганцев. Встречается фраза и в песне из пятисерийного советского фильма о борьбе партизан с немецко-фашистскими захватчиками.
https://ria.ru/20231023/nomera-1904748320.html
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ростовская область, зерноградский район, россия
Ростовская область , Ростовская область, Зерноградский район, Россия

Памятник ветеранам боевых действий открыли в Ростовской области

© Фото : Правительство Ростовской областиПамятник ветеранам боевых действий в Зерноградском районе
Памятник ветеранам боевых действий в Зерноградском районе - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© Фото : Правительство Ростовской области
Памятник ветеранам боевых действий в Зерноградском районе
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 окт - РИА Новости. Памятник ветеранам боевых действий торжественно открыли в Зерноградском районе Ростовской области, сообщает правительство региона.
Инициаторами установки монумента стали местные жители и совет ветеранов боевых действий Донского сельского поселения. Финансирование на реализацию инициативы было выделено правительством Ростовской области из резервного фонда.
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«
"Ростовская область - с давних времён сильный, надежный южный форпост России. Наши земляки громили турок, побеждали французов. С блеском воевали на фронтах Первой мировой войны. Мы с особой теплотой говорим слова признательности и благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, тем, кто защитил мир от фашизма", - сказал на открытии замгубернатора Ростовской области Сергей Бодряков.
Он отметил, что новое поколение защитников достойно продолжает традиции отцов: свидетельство тому - подвиги солдат и офицеров в Афганистане, при обеспечении конституционного порядка на Северном Кавказе, в Южной Осетии, Сирии. Замглавы региона добавил, что сегодня военнослужащие, мобилизованные, казаки-добровольцы в ходе проведения специальной военной операции при выполнении воинского долга проявляют мужество, отвагу, героизм. Многие удостоены государственных и ведомственных наград.
«
"К сожалению, есть и погибшие. Память о них останется в наших сердцах, будет жить на страницах художественных произведений. Уверен, этот памятник станет одним из кирпичиков, из которых сложено то, что мы называем Отечеством, памятью рода, чувством своей принадлежности великой стране", - подчеркнул Бодряков.
На памятном знаке размещена надпись "Время выбрало нас". Это слова из одноименной песни, которые стали неофициальным девизом воинов-афганцев. Встречается фраза и в песне из пятисерийного советского фильма о борьбе партизан с немецко-фашистскими захватчиками.
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