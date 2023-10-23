Памятник ветеранам боевых действий открыли в Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 окт - РИА Новости. Памятник ветеранам боевых действий торжественно открыли в Зерноградском районе Ростовской области, сообщает правительство региона.
Инициаторами установки монумента стали местные жители и совет ветеранов боевых действий Донского сельского поселения. Финансирование на реализацию инициативы было выделено правительством Ростовской области из резервного фонда.
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"Ростовская область - с давних времён сильный, надежный южный форпост России. Наши земляки громили турок, побеждали французов. С блеском воевали на фронтах Первой мировой войны. Мы с особой теплотой говорим слова признательности и благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, тем, кто защитил мир от фашизма", - сказал на открытии замгубернатора Ростовской области Сергей Бодряков.
Он отметил, что новое поколение защитников достойно продолжает традиции отцов: свидетельство тому - подвиги солдат и офицеров в Афганистане, при обеспечении конституционного порядка на Северном Кавказе, в Южной Осетии, Сирии. Замглавы региона добавил, что сегодня военнослужащие, мобилизованные, казаки-добровольцы в ходе проведения специальной военной операции при выполнении воинского долга проявляют мужество, отвагу, героизм. Многие удостоены государственных и ведомственных наград.
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"К сожалению, есть и погибшие. Память о них останется в наших сердцах, будет жить на страницах художественных произведений. Уверен, этот памятник станет одним из кирпичиков, из которых сложено то, что мы называем Отечеством, памятью рода, чувством своей принадлежности великой стране", - подчеркнул Бодряков.
На памятном знаке размещена надпись "Время выбрало нас". Это слова из одноименной песни, которые стали неофициальным девизом воинов-афганцев. Встречается фраза и в песне из пятисерийного советского фильма о борьбе партизан с немецко-фашистскими захватчиками.