https://ria.ru/20231023/paket-1904581597.html

В США предрекли Украине новую проблему из-за Вашингтона

В США предрекли Украине новую проблему из-за Вашингтона - РИА Новости, 23.10.2023

В США предрекли Украине новую проблему из-за Вашингтона

Даже если предложенный Байденом общий пакет помощи для Украины и Израиля примут в конгрессе, в следующий раз президенту снова придется убеждать законодателей,... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T07:25

2023-10-23T07:25

2023-10-23T07:25

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

израиль

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830139293_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3d599e02bb5518300c076ca7243e0474.jpg

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Даже если предложенный Байденом общий пакет помощи для Украины и Израиля примут в конгрессе, в следующий раз президенту снова придется убеждать законодателей, заявил американский политолог Стивен Вертхайм в подкасте журналиста Йена Мастерса. "Эти деньги (предложенный Байденом пакет помощи. — Прим. ред.), 61 миллиард (долларов. — Прим. ред.), рассчитаны так, чтобы протянуть до сентября следующего года. Им (украинцам. — Прим. ред.) потребуется получить новое финансирование у того же самого конгресса", — сообщил аналитик.Вертхайм отметил, что республиканцев, которые оказывают сопротивление финансированию Киева, нельзя назвать "дураками". По его мнению, мнение конгрессменов от Республиканской партии отражает снижение поддержки Украины среди американских избирателей.Политолог обратил внимание, что в следующий раз администрации Байдена, скорее всего, придется придумать новый способ убедить конгресс проголосовать за финансовую помощь Киеву."Украина по-настоящему зависима от перемены голосов в Вашингтоне", — заключил Виртхайм.На днях в обращении к американцам Байден заявил, что поддержка Украины и Израиля — это "разумная инвестиция", которая на протяжении поколений будет "приносить дивиденды" и поможет не подвергать опасности американские войска. Кроме того, он направил в конгресс запрос на оказание помощи Украине и Израилю. Этим двум странам, а также еще некоторым регионам предполагается выделить более ста миллиардов долларов.

https://ria.ru/20231022/ukraina-1904499930.html

https://ria.ru/20231020/bayden-1904144221.html

украина

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, израиль, джо байден