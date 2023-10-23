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В США предрекли Украине новую проблему из-за Вашингтона - РИА Новости, 23.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:25 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/paket-1904581597.html
В США предрекли Украине новую проблему из-за Вашингтона
В США предрекли Украине новую проблему из-за Вашингтона - РИА Новости, 23.10.2023
В США предрекли Украине новую проблему из-за Вашингтона
Даже если предложенный Байденом общий пакет помощи для Украины и Израиля примут в конгрессе, в следующий раз президенту снова придется убеждать законодателей,... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T07:25
2023-10-23T07:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
израиль
джо байден
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Даже если предложенный Байденом общий пакет помощи для Украины и Израиля примут в конгрессе, в следующий раз президенту снова придется убеждать законодателей, заявил американский политолог Стивен Вертхайм в подкасте журналиста Йена Мастерса. &quot;Эти деньги (предложенный Байденом пакет помощи. — Прим. ред.), 61 миллиард (долларов. — Прим. ред.), рассчитаны так, чтобы протянуть до сентября следующего года. Им (украинцам. — Прим. ред.) потребуется получить новое финансирование у того же самого конгресса&quot;, — сообщил аналитик.Вертхайм отметил, что республиканцев, которые оказывают сопротивление финансированию Киева, нельзя назвать "дураками". По его мнению, мнение конгрессменов от Республиканской партии отражает снижение поддержки Украины среди американских избирателей.Политолог обратил внимание, что в следующий раз администрации Байдена, скорее всего, придется придумать новый способ убедить конгресс проголосовать за финансовую помощь Киеву."Украина по-настоящему зависима от перемены голосов в Вашингтоне", — заключил Виртхайм.На днях в обращении к американцам Байден заявил, что поддержка Украины и Израиля — это "разумная инвестиция", которая на протяжении поколений будет "приносить дивиденды" и поможет не подвергать опасности американские войска. Кроме того, он направил в конгресс запрос на оказание помощи Украине и Израилю. Этим двум странам, а также еще некоторым регионам предполагается выделить более ста миллиардов долларов.
https://ria.ru/20231022/ukraina-1904499930.html
https://ria.ru/20231020/bayden-1904144221.html
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в мире, украина, сша, израиль, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Израиль, Джо Байден
В США предрекли Украине новую проблему из-за Вашингтона

Политолог Вертхайм: Киеву могут не одобрить новую помощь в следующем году

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© AP Photo / J. David Ake
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Даже если предложенный Байденом общий пакет помощи для Украины и Израиля примут в конгрессе, в следующий раз президенту снова придется убеждать законодателей, заявил американский политолог Стивен Вертхайм в подкасте журналиста Йена Мастерса.
«

"Эти деньги (предложенный Байденом пакет помощи. — Прим. ред.), 61 миллиард (долларов. — Прим. ред.), рассчитаны так, чтобы протянуть до сентября следующего года. Им (украинцам. — Прим. ред.) потребуется получить новое финансирование у того же самого конгресса", — сообщил аналитик.

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Вертхайм отметил, что республиканцев, которые оказывают сопротивление финансированию Киева, нельзя назвать "дураками". По его мнению, мнение конгрессменов от Республиканской партии отражает снижение поддержки Украины среди американских избирателей.
Политолог обратил внимание, что в следующий раз администрации Байдена, скорее всего, придется придумать новый способ убедить конгресс проголосовать за финансовую помощь Киеву.
«
"Украина по-настоящему зависима от перемены голосов в Вашингтоне", — заключил Виртхайм.
На днях в обращении к американцам Байден заявил, что поддержка Украины и Израиля — это "разумная инвестиция", которая на протяжении поколений будет "приносить дивиденды" и поможет не подвергать опасности американские войска. Кроме того, он направил в конгресс запрос на оказание помощи Украине и Израилю. Этим двум странам, а также еще некоторым регионам предполагается выделить более ста миллиардов долларов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАИзраильДжо Байден
 
 
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