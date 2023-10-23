https://ria.ru/20231023/orvi-1904567889.html
В ДНР отсутствует угроза повышения заболеваемости ОРВИ, сообщили в регионе
В ДНР отсутствует угроза повышения заболеваемости ОРВИ, сообщили в регионе - РИА Новости, 23.10.2023
В ДНР отсутствует угроза повышения заболеваемости ОРВИ, сообщили в регионе
В ДНР отсутствует угроза повышения уровня заболеваемости респираторно-вирусными инфекциями, сообщил РИА Новости министр здравоохранения республики Дмитрий... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T00:22
2023-10-23T00:22
2023-10-23T00:22
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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. В ДНР отсутствует угроза повышения уровня заболеваемости респираторно-вирусными инфекциями, сообщил РИА Новости министр здравоохранения республики Дмитрий Гарцев. "На сегодняшний день заболеваемость по острым респираторно-вирусным заболеваниям не превышает свой сезонный подъем. Подъем, естественно, есть, при этом грипп по всей стране ещё не начал активно идти. На сегодняшний день каких-то угроз повышения уровня заболеваемости нет", - рассказал Гарцев. Он отметил, что в республику пришло большое количество современной отечественной вакцины против гриппа, и посоветовал всем гражданам привиться.
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общество, донецкая народная республика, здоровье
Общество, Донецкая Народная Республика, Здоровье
В ДНР отсутствует угроза повышения заболеваемости ОРВИ, сообщили в регионе
Минздрав ДНР: в регионе нет угрозы повышения заболеваемости ОРВИ
ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. В ДНР отсутствует угроза повышения уровня заболеваемости респираторно-вирусными инфекциями, сообщил РИА Новости министр здравоохранения республики Дмитрий Гарцев.
"На сегодняшний день заболеваемость по острым респираторно-вирусным заболеваниям не превышает свой сезонный подъем. Подъем, естественно, есть, при этом грипп по всей стране ещё не начал активно идти. На сегодняшний день каких-то угроз повышения уровня заболеваемости нет", - рассказал Гарцев.
Он отметил, что в республику пришло большое количество современной отечественной вакцины против гриппа, и посоветовал всем гражданам привиться.
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