https://ria.ru/20231023/orvi-1904567889.html

В ДНР отсутствует угроза повышения заболеваемости ОРВИ, сообщили в регионе

В ДНР отсутствует угроза повышения заболеваемости ОРВИ, сообщили в регионе - РИА Новости, 23.10.2023

В ДНР отсутствует угроза повышения заболеваемости ОРВИ, сообщили в регионе

В ДНР отсутствует угроза повышения уровня заболеваемости респираторно-вирусными инфекциями, сообщил РИА Новости министр здравоохранения республики Дмитрий... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T00:22

2023-10-23T00:22

2023-10-23T00:22

общество

донецкая народная республика

здоровье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795839309_0:199:3182:1989_1920x0_80_0_0_c5929430f83f3a1e06fba771fe7e1737.jpg

ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. В ДНР отсутствует угроза повышения уровня заболеваемости респираторно-вирусными инфекциями, сообщил РИА Новости министр здравоохранения республики Дмитрий Гарцев. "На сегодняшний день заболеваемость по острым респираторно-вирусным заболеваниям не превышает свой сезонный подъем. Подъем, естественно, есть, при этом грипп по всей стране ещё не начал активно идти. На сегодняшний день каких-то угроз повышения уровня заболеваемости нет", - рассказал Гарцев. Он отметил, что в республику пришло большое количество современной отечественной вакцины против гриппа, и посоветовал всем гражданам привиться.

https://ria.ru/20231023/region-1904567773.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, донецкая народная республика, здоровье