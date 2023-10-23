https://ria.ru/20231023/opros-1904584345.html

Исследование показало, какой процент россиян обращается к микрозаймам

Исследование показало, какой процент россиян обращается к микрозаймам - РИА Новости, 23.10.2023

Исследование показало, какой процент россиян обращается к микрозаймам

Среди россиян, у которых уже есть кредит в банке, почти 13% обращаются в микрофинансовые организации (МФО), чтобы закрыть имеющуюся ссуду или на другие цели,... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T08:19

2023-10-23T08:19

2023-10-23T08:19

экономика

исследование

общество

кредит

микрозаймы

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Среди россиян, у которых уже есть кредит в банке, почти 13% обращаются в микрофинансовые организации (МФО), чтобы закрыть имеющуюся ссуду или на другие цели, говорится в исследовании онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), результаты которого есть у РИА Новости. "Да, обращался(-ась) с целью "перекредитования" - 5,7%. Да, обращался(-ась) с иными целями - 6,9%. Не обращался(-ась) - 87,4%. Таким образом, совокупно так или иначе в МФО обращались 12,6% опрошенных", - выяснили аналитики, проведя 1-15 октября исследование среди 1500 совершеннолетних россиян, уже имеющих кредит в банке. Респонденты, которые обращались за микрозаймом для погашения уже существующего долга в банке, чаще всего (76%) идут на это из-за форс-мажора в жизни или задержки зарплаты. Остальные 24% указали иные причины или затруднились с ответом, отметили аналитики. При этом директор по маркетингу Moneyman Андрей Грезнев, слова которого приводятся в исследовании, отмечает, что здесь обращение за микрозаймами отражает потребность граждан в микрокредите. Но это не значит, что его могут одобрить. "Наличие открытого кредита в банке - это долговая нагрузка. С учетом усиления регулирования сектора МФО сейчас это один из ключевых факторов для кредиторов при принятии решения об одобрении", - заключил Грезнев.

https://ria.ru/20231020/zarplaty-1903979890.html

https://ria.ru/20231015/nachalnik-1902870440.html

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экономика, исследование, общество, кредит, микрозаймы