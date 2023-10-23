https://ria.ru/20231023/operatsiya-1904702135.html

WP: ни одна крупная операция спецслужб не проходит без одобрения Зеленского

WP: ни одна крупная операция спецслужб не проходит без одобрения Зеленского - РИА Новости, 23.10.2023

WP: ни одна крупная операция спецслужб не проходит без одобрения Зеленского

Ни одна крупная операция украинских спецслужб, в частности Службы безопасности Украины и главного управления разведки украинского минобороны, не проходит без... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T15:45

2023-10-23T15:45

2023-10-23T16:05

в мире

украина

валентин наливайченко

россия

донецкая народная республика

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897868467_0:83:1620:994_1920x0_80_0_0_938cbce55a37ddc2265e8221d8cb3b85.jpg

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Ни одна крупная операция украинских спецслужб, в частности Службы безопасности Украины и главного управления разведки украинского минобороны, не проходит без разрешения Зеленского, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники в области безопасности."Ни одна крупная операция СБУ или ГУР не проходит без разрешения, негласного или какого-либо другого, от Зеленского", - говорится в материале.Газета Washington Post также сообщила, что Служба безопасности Украины причастна к убийству гражданских лиц в России, в том числе Дарьи Дугиной и Владлена Татарского.В сентябре бывший председатель СБУ Валентин Наливайченко рассказал журналу Economist про отдельное подразделение в составе спецслужбы, которое занимается убийствами. "Пятое управление" контрразведки в составе СБУ было создано в 2015 году - уже после воссоединения Крыма с Россией и провозглашения независимости ДНР и ЛНР. По данным Наливайченко, украинское руководство тогда решило, что просто "сажать в тюрьму коллаборантов" недостаточно.

https://ria.ru/20231023/sbu-1904687323.html

украина

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, валентин наливайченко, россия, донецкая народная республика, служба безопасности украины