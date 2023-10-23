https://ria.ru/20231023/operatsiya-1904702135.html
WP: ни одна крупная операция спецслужб не проходит без одобрения Зеленского
WP: ни одна крупная операция спецслужб не проходит без одобрения Зеленского - РИА Новости, 23.10.2023
WP: ни одна крупная операция спецслужб не проходит без одобрения Зеленского
Ни одна крупная операция украинских спецслужб, в частности Службы безопасности Украины и главного управления разведки украинского минобороны, не проходит без... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T15:45
2023-10-23T15:45
2023-10-23T16:05
в мире
украина
валентин наливайченко
россия
донецкая народная республика
служба безопасности украины
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Ни одна крупная операция украинских спецслужб, в частности Службы безопасности Украины и главного управления разведки украинского минобороны, не проходит без разрешения Зеленского, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники в области безопасности."Ни одна крупная операция СБУ или ГУР не проходит без разрешения, негласного или какого-либо другого, от Зеленского", - говорится в материале.Газета Washington Post также сообщила, что Служба безопасности Украины причастна к убийству гражданских лиц в России, в том числе Дарьи Дугиной и Владлена Татарского.В сентябре бывший председатель СБУ Валентин Наливайченко рассказал журналу Economist про отдельное подразделение в составе спецслужбы, которое занимается убийствами. "Пятое управление" контрразведки в составе СБУ было создано в 2015 году - уже после воссоединения Крыма с Россией и провозглашения независимости ДНР и ЛНР. По данным Наливайченко, украинское руководство тогда решило, что просто "сажать в тюрьму коллаборантов" недостаточно.
https://ria.ru/20231023/sbu-1904687323.html
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в мире, украина, валентин наливайченко, россия, донецкая народная республика, служба безопасности украины
В мире, Украина, Валентин Наливайченко, Россия, Донецкая Народная Республика, Служба безопасности Украины
WP: ни одна крупная операция спецслужб не проходит без одобрения Зеленского
WP: ни одна крупная операция СБУ или ГУР не проходит без разрешения Зеленского