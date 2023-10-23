https://ria.ru/20231023/oon-1904819152.html
ООН скептически отнеслась к вопросу журналиста из Украины о членстве России
ООН скептически отнеслась к вопросу журналиста из Украины о членстве России - РИА Новости, 23.10.2023
ООН скептически отнеслась к вопросу журналиста из Украины о членстве России
Председатель Международного суда ООН, который находится в Гааге, Джоан Донохью скептически отнеслась к вопросу украинского журналиста, усомнившегося в... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T23:57
2023-10-23T23:57
2023-10-23T23:57
в мире
россия
ссср
украина
дмитрий полянский
борис ельцин
леонид кравчук
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898250159_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a45abe19f4402cddc1f296ce8c73649f.jpg
ГААГА, 23 окт - РИА Новости. Председатель Международного суда ООН, который находится в Гааге, Джоан Донохью скептически отнеслась к вопросу украинского журналиста, усомнившегося в легитимности членства России в структурах ООН. На пресс-конференции председателя суда ООН в Нью-Йорке украинский журналист из агентства "Укринформ" заявил, что "Россия не подписывала устав ООН, а после распада СССР ни Генассамблея, ни Совбез ООН не принимали решений о правопреемственности СССР в форме России в структурах ООН", и попросил судью оценить легитимность членства РФ в Совете безопасности ООН и других структурах организации. "Мой основной ответ - скептически отнестись к вашей оценке фактической ситуации, потому что, насколько я понимаю, когда Советский Союз распался на несколько государств, произошел ряд событий, которые привели к признанию его государств-преемников, включая Россию", - заявила ему в ответ Донохью, добавив, что ей больше нечего сказать ему по этому поводу. Трансляция пресс-конференции велась на сайте суда ООН. Украинские дипломаты, равно как и представители прессы нередко пытаются продвигать ложный тезис о том, что после ликвидации СССР в 1991 году РФ так и не прошла процедуру вступления в ООН, предусмотренную уставом. В России подобные заявления называют демагогией и умышленным искажением фактов. Как заявлял ранее РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, украинская сторона путает термины "государство-продолжатель" (коим является РФ по отношению к СССР) и "государство-правопреемник" (которым является Украина по отношению к СССР), тогда как эти термины не являются синонимичными. В случае с государством-правопреемником международные права и обязательства переходят от государства-предшественника к государству-правопреемнику, то есть, от одного субъекта международного права к другому. В случае с государством-продолжателем осуществление международных обязательств автоматически продолжается тем же государством-субъектом международного права, но с другим названием. Как пояснял Полянский, это означает, что правосубъектность СССР не прекратилась после 1991 года - она продолжилась под названием "Российская Федерация", - это одно и то же образование в соответствии с международным правом. МИД РФ ранее публиковал решение Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) от 21 декабря 1991 года, которое недвусмысленно подтвердило, что участники СНГ поддержали Россию в продолжении членства СССР в ООН, включая его постоянное место в Совете Безопасности. Решение подписал президент Украины Леонид Кравчук. Союз Советских Социалистических Республик был первоначальным членом Организации Объединенных Наций с 24 октября 1945 года. В конце 1991 года тогдашний президент России Борис Ельцин направил генеральному секретарю ООН письмо, в котором проинформировал, что членство СССР в Совете Безопасности и других органах при поддержке государств СНГ будет продолжать Российская Федерация. В связи с этим президент попросил использовать название "Российская Федерация" вместо "СССР". Также он сообщил, что Россия сохраняет всю ответственность за свои права, обязанности СССР в соответствии с Уставом ООН. Обращение Ельцина было основано на решении государств-участниц вновь образованного СНГ, которые на встрече в Алма-Ате документально подтвердили готовность видеть Россию продолжателем СССР, а себя - полноправными членами ООН. О содержании письма в тот же день были проинформированы члены Совбеза ООН, ни один из них не выдвинул замечаний по этому вопросу.
https://ria.ru/20230929/prestupleniya-1899396559.html
https://ria.ru/20231023/oon-1904784471.html
https://ria.ru/20231012/oon-1902165915.html
https://ria.ru/20231006/posyl-1900872825.html
россия
ссср
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898250159_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7d7a2013c666f9d39d4a94c81bbdeecb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, ссср, украина, дмитрий полянский, борис ельцин, леонид кравчук, генеральная ассамблея оон, снг, оон
В мире, Россия, СССР, Украина, Дмитрий Полянский, Борис Ельцин, Леонид Кравчук, Генеральная Ассамблея ООН, СНГ, ООН
ООН скептически отнеслась к вопросу журналиста из Украины о членстве России
В суде ООН скептически отнеслись к вопросу журналиста из Украины о членстве РФ
ГААГА, 23 окт - РИА Новости. Председатель Международного суда ООН, который находится в Гааге, Джоан Донохью скептически отнеслась к вопросу украинского журналиста, усомнившегося в легитимности членства России в структурах ООН.
На пресс-конференции председателя суда ООН в Нью-Йорке
украинский журналист из агентства "Укринформ" заявил, что "Россия не подписывала устав ООН, а после распада СССР
ни Генассамблея
, ни Совбез ООН не принимали решений о правопреемственности СССР в форме России в структурах ООН", и попросил судью оценить легитимность членства РФ в Совете безопасности ООН и других структурах организации.
Россия продолжит добиваться реакции ООН на преступления ВСУ
"Мой основной ответ - скептически отнестись к вашей оценке фактической ситуации, потому что, насколько я понимаю, когда Советский Союз распался на несколько государств, произошел ряд событий, которые привели к признанию его государств-преемников, включая Россию", - заявила ему в ответ Донохью, добавив, что ей больше нечего сказать ему по этому поводу. Трансляция пресс-конференции велась на сайте суда ООН.
Украинские дипломаты, равно как и представители прессы нередко пытаются продвигать ложный тезис о том, что после ликвидации СССР в 1991 году РФ так и не прошла процедуру вступления в ООН, предусмотренную уставом.
В России подобные заявления называют демагогией и умышленным искажением фактов.
Россия наблюдает двойные стандарты в ООН по Украине, заявил Полянский
Как заявлял ранее РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский
, украинская сторона путает термины "государство-продолжатель" (коим является РФ по отношению к СССР) и "государство-правопреемник" (которым является Украина
по отношению к СССР), тогда как эти термины не являются синонимичными.
В случае с государством-правопреемником международные права и обязательства переходят от государства-предшественника к государству-правопреемнику, то есть, от одного субъекта международного права к другому. В случае с государством-продолжателем осуществление международных обязательств автоматически продолжается тем же государством-субъектом международного права, но с другим названием. Как пояснял Полянский, это означает, что правосубъектность СССР не прекратилась после 1991 года - она продолжилась под названием "Российская Федерация", - это одно и то же образование в соответствии с международным правом.
МИД прокомментировал неудачную попытку России избраться в СПЧ ООН
МИД РФ ранее публиковал решение Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ
) от 21 декабря 1991 года, которое недвусмысленно подтвердило, что участники СНГ поддержали Россию в продолжении членства СССР в ООН, включая его постоянное место в Совете Безопасности. Решение подписал президент Украины Леонид Кравчук
.
Союз Советских Социалистических Республик был первоначальным членом Организации Объединенных Наций с 24 октября 1945 года. В конце 1991 года тогдашний президент России Борис Ельцин
направил генеральному секретарю ООН письмо, в котором проинформировал, что членство СССР в Совете Безопасности и других органах при поддержке государств СНГ будет продолжать Российская Федерация. В связи с этим президент попросил использовать название "Российская Федерация" вместо "СССР". Также он сообщил, что Россия сохраняет всю ответственность за свои права, обязанности СССР в соответствии с Уставом ООН. Обращение Ельцина было основано на решении государств-участниц вновь образованного СНГ, которые на встрече в Алма-Ате
документально подтвердили готовность видеть Россию продолжателем СССР, а себя - полноправными членами ООН. О содержании письма в тот же день были проинформированы члены Совбеза ООН, ни один из них не выдвинул замечаний по этому вопросу.
Международное сообщество услышало посыл России на ГА ООН, заявили в МИД