https://ria.ru/20231023/oon-1904789929.html

Суд ООН 19 февраля начнет слушания по Израилю и Палестине

Суд ООН 19 февраля начнет слушания по Израилю и Палестине - РИА Новости, 23.10.2023

Суд ООН 19 февраля начнет слушания по Израилю и Палестине

Международный суд ООН начнет 19 февраля 2024 года слушания "по правовым последствиям оккупации Израилем палестинской территории, включая Восточный Иерусалим",... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T19:36

2023-10-23T19:36

2023-10-23T19:55

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ГААГА, 23 окт - РИА Новости. Международный суд ООН начнет 19 февраля 2024 года слушания "по правовым последствиям оккупации Израилем палестинской территории, включая Восточный Иерусалим", говорится в заявлении инстанции."Международный суд ООН принял решение провести слушания по запросу о консультативном заключении в отношении правовых последствий, возникающих в результате политики и практики Израиля на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим; они начнутся в понедельник, 19 февраля 2024 года, во Дворце мира в Гааге", - говорится в заявлении, опубликованном в понедельник.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

израиль

палестина

восточный иерусалим

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в мире, израиль, палестина, оон, восточный иерусалим, ссср