https://ria.ru/20231023/odezhda-1904611379.html

Московский производитель одежды с подогревом на 25% расширил ассортимент

Московский производитель одежды с подогревом на 25% расширил ассортимент - РИА Новости, 23.10.2023

Московский производитель одежды с подогревом на 25% расширил ассортимент

Московская компания, производящая одежду и аксессуары изделий с инфракрасным подогревом, на 25% нарастила выпуск своей продукции, сейчас линейка состоит... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T12:19

2023-10-23T12:19

2023-10-23T12:19

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Московская компания, производящая одежду и аксессуары изделий с инфракрасным подогревом, на 25% нарастила выпуск своей продукции, сейчас линейка состоит примерно из двадцати позиций, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Речь идет о компании Hotwalker. Специалисты этого предприятия разрабатывают и занимаются выпуском нагревательных элементов, а также изделий на их основе, отметил министр."В ассортименте бренда обувные стельки, перчатки, сумки для детского питания и многое другое. Сегодня товарная линейка включает около двадцати позиций, с начала года она выросла на четверть", – цитируют в пресс-службе слова главы ДИПП.В прошлом году предприятие выпустило примерно две тысячи товаров, которые основаны на углеродном материале. В это число входят и сиденья с подогревом, которые часто используют на улице во время различных массовых мероприятий. Так, 9 мая 2022 года такие трибуны использовали на Красной площади во время праздника.Товары этой фирмы не просто помогают согреться людям и животным, но и позволяют обеспечить работу приборов во время сильных морозов, в том числе на севере России.Как рассказал гендиректор Hotwalker Александр Шапошников, в компании строго следят за качеством, выпускаемых товаров. Нагревательным элементом этих изделий служит гибкое углеродное волокно.На территории Москвы обеспечены комфортные условия для всех бизнесменов. В мегаполисе ведут свою деятельность промплощадки, которые позволяют инвесторам получить доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города.В настоящий момент московским компаниям доступно свыше 20 различных мер поддержки. Также разработан ряд антикризисных инструментов.Москва – город с развитым производством. На территории города расположено более четырех тысяч промышленных площадок, где трудоустроены свыше 720 тысяч специалистов. Каждый год в столице начинают работать 40-50 средних и крупных предприятий, а также около ста малых. Эти компании выпускают различную продукцию – косметику, мебель, медоборудование и другое.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владислав овчинский