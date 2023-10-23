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Украинские войска обстреляли районы Донецка
Украинские войска обстреляли районы Донецка - РИА Новости, 23.10.2023
Украинские войска обстреляли районы Донецка
Украинские войска обстреляли ряд районов Донецка, выпустив по городу четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T22:56
2023-10-23T22:56
2023-10-23T22:56
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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли ряд районов Донецка, выпустив по городу четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.05 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, украинские войска в 20.50 открыли огонь по Горловке, выпустив по городу четыре снаряда калибром 152 миллиметра. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли районы Донецка
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили четыре снаряда по районам Донецка