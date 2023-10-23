https://ria.ru/20231023/obstrel-1904763782.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 23.10.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска выпустили 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T18:14

2023-10-23T18:14

2023-10-23T18:14

донецк

макеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.00 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 17.05 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.20 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. С 17.35 до 17.50 ВСУ также подвергали обстрелу Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив по городу за это время десять снарядов из "натовской" артиллерии. Кроме того, в 16.50 украинские войска открыли огонь по Горловке, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине города. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230929/porazhenie-1899304312.html

https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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донецк, макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нато, сцкк