Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 23.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:14 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/obstrel-1904763782.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 23.10.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска выпустили 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T18:14
2023-10-23T18:14
донецк
макеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
нато
сцкк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg
ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.00 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 17.05 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.20 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. С 17.35 до 17.50 ВСУ также подвергали обстрелу Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив по городу за это время десять снарядов из "натовской" артиллерии. Кроме того, в 16.50 украинские войска открыли огонь по Горловке, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине города. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230929/porazhenie-1899304312.html
https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html
донецк
макеевка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_7e557dc5ded0aeef6534aebd4eb021fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нато, сцкк
Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, НАТО, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 21 снаряд по районам Донецка и Макеевке

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.00 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 17.05 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.20 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
23 октября, 16:54
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.10.2023Посмотреть
С 17.35 до 17.50 ВСУ также подвергали обстрелу Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив по городу за это время десять снарядов из "натовской" артиллерии. Кроме того, в 16.50 украинские войска открыли огонь по Горловке, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине города. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Сожженный украинский танк в арке жилого многоэтажного дома в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
Американцы признали поражение ВСУ
29 сентября, 08:00
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Занятия по тактико-огневой подготовке - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Как не допустить третьей мировой
25 сентября, 08:00
 
ДонецкМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныНАТОСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала