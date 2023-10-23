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Украинские военные обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку - РИА Новости, 23.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:37 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/obstrel-1904676938.html
Украинские военные обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку
Украинские военные обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку - РИА Новости, 23.10.2023
Украинские военные обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку
Украинские войска обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, Горловку и Макеевку, выпустив в общей сложности тридцать девять снарядов калибра 155 и 152... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T14:37
2023-10-23T14:37
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
макеевка
сцкк
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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, Горловку и Макеевку, выпустив в общей сложности тридцать девять снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:20 (совпадает с мск) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. По данным ведомства, с 10.10 до 14.15 мск было выпущено еще двадцать таких же снарядов по Донецку и три - по Макеевке. Кроме того, с 10.25 до 11.00 трижды был обстрелян Никитовский район Горловки, выпущено тринадцать снарядов калибра 152 миллиметра. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине города. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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донецк, горловка, макеевка, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Макеевка, СЦКК
Украинские военные обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку

СЦКК: ВСУ выпустили около 40 снарядов по Донецку, Горловке и Макеевке

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Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, Горловку и Макеевку, выпустив в общей сложности тридцать девять снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:20 (совпадает с мск) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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По данным ведомства, с 10.10 до 14.15 мск было выпущено еще двадцать таких же снарядов по Донецку и три - по Макеевке. Кроме того, с 10.25 до 11.00 трижды был обстрелян Никитовский район Горловки, выпущено тринадцать снарядов калибра 152 миллиметра.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине города. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаМакеевкаСЦКК
 
 
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