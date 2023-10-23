Украинские военные обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку
СЦКК: ВСУ выпустили около 40 снарядов по Донецку, Горловке и Макеевке
© Sputnik / Арам Нерсесян
Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, Горловку и Макеевку, выпустив в общей сложности тридцать девять снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:20 (совпадает с мск) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
По данным ведомства, с 10.10 до 14.15 мск было выпущено еще двадцать таких же снарядов по Донецку и три - по Макеевке. Кроме того, с 10.25 до 11.00 трижды был обстрелян Никитовский район Горловки, выпущено тринадцать снарядов калибра 152 миллиметра.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине города. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.