https://ria.ru/20231023/obstrel-1904585122.html

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 23.10.2023

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило в понедельник в Telegram-канале... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T08:25

2023-10-23T08:25

2023-10-23T08:25

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило в понедельник в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Ранее в понедельник, в 5.50, было выпущено также три кассетных снаряда по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. Кроме того, по данным ведомства, с 6.00 до 7.20 украинские военные с интервалом в 5-10 минут обстреливали указанные районы Донецка из "натовской" артиллерии, выпущено в общей сложности 26 снарядов калибра 155 миллиметров. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html

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куйбышевский район

донецкая народная республика

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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия