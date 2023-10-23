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Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 23.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:25 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/obstrel-1904585122.html
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 23.10.2023
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило в понедельник в Telegram-канале... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T08:25
2023-10-23T08:25
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило в понедельник в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Ранее в понедельник, в 5.50, было выпущено также три кассетных снаряда по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. Кроме того, по данным ведомства, с 6.00 до 7.20 украинские военные с интервалом в 5-10 минут обстреливали указанные районы Донецка из "натовской" артиллерии, выпущено в общей сложности 26 снарядов калибра 155 миллиметров. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
донецк
куйбышевский район
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Донецку

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Последствия обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило в понедельник в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.
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Ранее в понедельник, в 5.50, было выпущено также три кассетных снаряда по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.
Кроме того, по данным ведомства, с 6.00 до 7.20 украинские военные с интервалом в 5-10 минут обстреливали указанные районы Донецка из "натовской" артиллерии, выпущено в общей сложности 26 снарядов калибра 155 миллиметров.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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