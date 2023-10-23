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Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 23.10.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска вечером в воскресенье выпустили по Донецку три натовских снаряда калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T00:01
2023-10-23T00:01
2023-10-23T00:01
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ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска вечером в воскресенье выпустили по Донецку три натовских снаряда калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 23.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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РИА Новости
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донецк, украина, донецкая народная республика, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили три снаряда по Донецку