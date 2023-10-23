https://ria.ru/20231023/nomera-1904748320.html

В Ростовской области предложили сохранять абонентские номера участников СВО

В Ростовской области предложили сохранять абонентские номера участников СВО - РИА Новости, 23.10.2023

В Ростовской области предложили сохранять абонентские номера участников СВО

Депутаты законодательного собрания Ростовской области обратятся в правительство России с предложением бесплатно сохранять абонентские номера для участников... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T17:28

2023-10-23T17:28

2023-10-23T17:28

ростовская область

ростовская область

александр ищенко

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903398274_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6f9fdbedcbfe1f8cd9fd18b53fdbd482.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 окт - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области обратятся в правительство России с предложением бесплатно сохранять абонентские номера для участников спецоперации, сообщил журналистам председатель регионального парламента Александр Ищенко. В понедельник данный вопрос рассматривался на заседании областного заксобрания. "Депутаты законодательного собрания Ростовской области предлагают правительству России рассмотреть возможность установления дополнительных гарантий бесплатного сохранения абонентских номеров для участников спецоперации", - сказал Ищенко. Он пояснил, что у всех операторов связи установлен определенный период, по истечении которого сим-карта блокируется и телефонный номер изымается в случае, если абонент не пользовался услугами связи. Этот период составляет от нескольких месяцев до полугода. "Подобная практика не учитывает жизненных ситуаций, при которых абонент не может использовать сим-карту по независящим от него обстоятельствам и не имеет возможности предпринять необходимые меры по сохранению номера. К их числу относится участие в СВО, так как отказ от использования телефона на этот период является обоснованным и необходимым для обеспечения безопасности", - отметил Ищенко. Он добавил, что в современных условиях сим-карта перестала быть только средством для получения услуг мобильной связи. Номер мобильного телефона используется для доступа к различным онлайн-сервисам и приложениям, в том числе к Единому порталу государственных и муниципальных услуг, поэтому его сохранение крайне важно для пользователя. Помимо этого на заседании депутаты областного парламента внесли поправки в областной закон о региональных налогах. С учетом изменений льгота на транспортный налог будет предоставляться участникам спецоперации, проживающим в Ростовской области. Также на заседании были внесены изменения, касающиеся бюджета региона на текущий и плановый период 2024 и 2025 годов. Дополнительные средства будут направлены в резервный фонд правительства Ростовской области. В частности, за счет этих средств будут выполняться региональные гарантии перед заключившими контракт для участия в спецоперации.

https://ria.ru/20231021/spetsoperatsiya-1904420529.html

https://ria.ru/20231020/festival-1904119453.html

ростовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростовская область, александр ищенко, россия