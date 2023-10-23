https://ria.ru/20231023/niger-1904649697.html

В ЕС утвердили санкционный режим против участников переворота в Нигере

В ЕС утвердили санкционный режим против участников переворота в Нигере - РИА Новости, 23.10.2023

В ЕС утвердили санкционный режим против участников переворота в Нигере

Министры иностранных дел Евросоюза утвердили специальный санкционный режим против участников переворота в Нигере, говорится в заявлении Совета ЕС. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T13:35

2023-10-23T13:35

2023-10-23T13:36

нигер

евросоюз

в мире

мохамед базум

переворот в нигере — 2023

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БРЮССЕЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Министры иностранных дел Евросоюза утвердили специальный санкционный режим против участников переворота в Нигере, говорится в заявлении Совета ЕС. "Совет сегодня утвердил рамки для ограничительных мер в связи с ситуацией в Нигере. Решение демонстрирует решимость Евросоюза санкционировать тех, кто подрывает стабильность, демократию и верховенство права в Нигере, создает угрозу миру и безопасности в регионе", - говорится в заявлении. Ранее ЕС заявил о готовности поддержать меры против Нигера, которые ввел ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки), в том числе санкции. Для этого министры ЕС приняли решение создать отдельный санкционный режим для принятия мер против путчистов. В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. ЭКОВАС объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся принимать участие в институтах, созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20231020/niger-1904195006.html

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нигер, евросоюз, в мире, мохамед базум, переворот в нигере — 2023