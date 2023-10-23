В ЕС утвердили санкционный режим против участников переворота в Нигере
Главы МИД ЕС утвердили санкционный режим против участников переворота в Нигере
© AP Photo / Sam MednickСторонники военного переворота в столице Нигера Ниамее
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военного переворота в столице Нигера Ниамее. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Министры иностранных дел Евросоюза утвердили специальный санкционный режим против участников переворота в Нигере, говорится в заявлении Совета ЕС.
"Совет сегодня утвердил рамки для ограничительных мер в связи с ситуацией в Нигере. Решение демонстрирует решимость Евросоюза санкционировать тех, кто подрывает стабильность, демократию и верховенство права в Нигере, создает угрозу миру и безопасности в регионе", - говорится в заявлении.
Ранее ЕС заявил о готовности поддержать меры против Нигера, которые ввел ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки), в том числе санкции. Для этого министры ЕС приняли решение создать отдельный санкционный режим для принятия мер против путчистов.
В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. ЭКОВАС объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся принимать участие в институтах, созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.