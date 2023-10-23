https://ria.ru/20231023/neustroev-1904598825.html
Дело уральца, оскорбившего мальчика в шапке с буквой Z, вернули следователю
Дело уральца, оскорбившего мальчика в шапке с буквой Z, вернули следователю - РИА Новости, 23.10.2023
Дело уральца, оскорбившего мальчика в шапке с буквой Z, вернули следователю
Ленинский районный суд Екатеринбурга вернул в следственный отдел материалы дела местного жителя Александра Неустроева, оскорбившего мальчика в шапке с буквой Z, РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T10:18
2023-10-23T10:18
2023-10-23T11:53
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 окт — РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга вернул в следственный отдел материалы дела местного жителя Александра Неустроева, оскорбившего мальчика в шапке с буквой Z, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Судья постановил отказать в ходатайстве старшего следователя Ленинского района Русакова о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа и возвратить уголовное дело в следственный отдел по Ленинскому району", — сказала судья Надежда Ханкевич. По словам адвоката Неустроева Павла Ногая, это решение еще нужно оценить."Изначально цель была загладить вину Неустроева, он этого придерживается", — сказал защитник журналистам. Следователь Владимир Русаков ходатайствовал о закрытии разбирательства от СМИ из-за участия в деле несовершеннолетнего, судья приняла эту просьбу. До этого подсудимый сказал, что подрабатывает инженером, имеет высшее образование и инвалидность третьей группы, к уголовной ответственности не привлекался. "Лучше бы без СМИ, конечно", — обратился он к судье. Ребенка и его родителей на заседании не было, их интересы представляла юрист. Инцидент в Екатеринбурге произошел 21 апреля. Одиннадцатилетний мальчик гулял возле дома по Волгоградской улице, когда 57-летний Неустроев набросился на него, схватил за руку, начал обзывать и угрожать. Поводом стала шапка с символом специальной военной операции — буквой Z. Мальчик убежал, но его мать обратилась в полицию. Вскоре Неустроева задержали. Против него сначала возбудили административное дело по статье "Мелкое хулиганство", но затем на фоне большого общественного резонанса переквалифицировали в уголовное.В начале июня Ленинский районный суд прекратил дело и назначил Неустроеву штраф в семь тысяч рублей. Прокуратура не согласилась с этим решением и через кассационный суд в Челябинске добилась, чтобы дело пересмотрели. При новом рассмотрении Неустроева, как и раньше, обвиняли по пунктам "а" и "б" части 1 статьи 213 УК "Хулиганство с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения; по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды".
https://ria.ru/20230918/belgorod-1896908860.html
https://ria.ru/20230816/arest-1890451045.html
https://ria.ru/20230516/nakazanie-1872104615.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
Дело уральца, оскорбившего мальчика в шапке с буквой Z, вернули следователю
Дело жителя Екатеринбурга об оскорблении мальчика за букву Z вернули следствию
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 окт — РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга вернул в следственный отдел материалы дела местного жителя Александра Неустроева, оскорбившего мальчика в шапке с буквой Z, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Судья постановил отказать в ходатайстве старшего следователя Ленинского района Русакова о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа и возвратить уголовное дело в следственный отдел по Ленинскому району", — сказала судья Надежда Ханкевич.
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По словам адвоката Неустроева Павла Ногая, это решение еще нужно оценить.
"Изначально цель была загладить вину Неустроева, он этого придерживается", — сказал защитник журналистам.
Следователь Владимир Русаков ходатайствовал о закрытии разбирательства от СМИ из-за участия в деле несовершеннолетнего, судья приняла эту просьбу. До этого подсудимый сказал, что подрабатывает инженером, имеет высшее образование и инвалидность третьей группы, к уголовной ответственности не привлекался.
"Лучше бы без СМИ, конечно", — обратился он к судье.
Ребенка и его родителей на заседании не было, их интересы представляла юрист.
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Инцидент в Екатеринбурге произошел 21 апреля. Одиннадцатилетний мальчик гулял возле дома по Волгоградской улице, когда 57-летний Неустроев набросился на него, схватил за руку, начал обзывать и угрожать. Поводом стала шапка с символом специальной военной операции — буквой Z. Мальчик убежал, но его мать обратилась в полицию.
Вскоре Неустроева задержали. Против него сначала возбудили административное дело по статье "Мелкое хулиганство", но затем на фоне большого общественного резонанса переквалифицировали в уголовное.
В начале июня Ленинский районный суд прекратил дело и назначил Неустроеву штраф в семь тысяч рублей. Прокуратура не согласилась с этим решением и через кассационный суд в Челябинске
добилась, чтобы дело пересмотрели.
При новом рассмотрении Неустроева, как и раньше, обвиняли по пунктам "а" и "б" части 1 статьи 213 УК "Хулиганство с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения; по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды".
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