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Болгарские нефтехимики выступили против отказа от российской нефти - РИА Новости, 23.10.2023
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23:24 23.10.2023 (обновлено: 23:25 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/neft-1904817230.html
Болгарские нефтехимики выступили против отказа от российской нефти
Болгарские нефтехимики выступили против отказа от российской нефти - РИА Новости, 23.10.2023
Болгарские нефтехимики выступили против отказа от российской нефти
Профсоюз работников нефтехимической промышленности Болгарии объявил о готовности к протестам в случае досрочного запрета на импорт российской нефти, сообщает... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T23:24
2023-10-23T23:25
экономика
цены на нефть
бургас
болгария
лукойл
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Профсоюз работников нефтехимической промышленности Болгарии объявил о готовности к протестам в случае досрочного запрета на импорт российской нефти, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). В понедельник представители правящей коалиции заявили, что НПЗ "Лукойла" в Бургасе сможет продолжать импортировать российскую нефть, при условии, что предприятие в течение недели выплатит 1,5 миллиарда левов (810 миллионов долларов) в виде якобы невыплаченных налогов и сверхприбылей. Об этом партии, поддерживающие правительство, договорились с премьер-министром и министром финансов на встрече в Национальном собрании (парламент). Руководство профсоюза в свою очередь провело экстренную встречу в Бургасе. После совещания, продолжавшегося почти три часа, профсоюз выступил с совместным заявлением о проведении "эффективных акций протеста". Профсоюз заявил, что будет использовать все законные средства для защиты рабочих мест своих членов. "Мы устали от того, что с нами играют. Сегодня ты встал – они дают исключение (на импорт), завтра ты встал – они его отнимают", - заявил председатель профсоюза нефтехимиков Павлин Ваковски. Когда начнутся протесты неизвестно. Во вторник никаких акций не планируется, все нефтехимики будут на своих рабочих местах. По мнению профсоюзов, отмена льгот напрямую затронет около 10 тысяч человек, работающих на НПЗ "Лукойл Нефтехим" в Бургасе и на соответствующих побочных производствах. Представители правящих партий угрожают досрочно отозвать льготы на импорт, хотя парламент Болгарии менее месяца назад одобрил решение о поэтапном отказе от российской нефти, согласно которому процесс должен завершиться 1 октября 2024 года. Согласно одобренному законопроекту, НПЗ "Лукойл" в Бургасе будет иметь право перерабатывать не более 80% нефти российского происхождения до 31 декабря 2023 года, не более 75% до 31 марта 2024 года, не более 50% до 30 июня 2024 года и не более 25% до конца сентября следующего года. Первого октября 2024 года "Лукойл" будет вынужден окончательно перейти на переработку нефти нероссийского происхождения.
https://ria.ru/20231017/neft-1903136632.html
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экономика, цены на нефть, бургас, болгария, лукойл
Экономика, Цены на нефть, Бургас, Болгария, ЛУКОЙЛ
Болгарские нефтехимики выступили против отказа от российской нефти

Болгарские нефтехимики заявили о протестах в случае отказа от российской нефти

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота нефтяных станков-качалок
Работа нефтяных станков-качалок - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Работа нефтяных станков-качалок. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Профсоюз работников нефтехимической промышленности Болгарии объявил о готовности к протестам в случае досрочного запрета на импорт российской нефти, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
В понедельник представители правящей коалиции заявили, что НПЗ "Лукойла" в Бургасе сможет продолжать импортировать российскую нефть, при условии, что предприятие в течение недели выплатит 1,5 миллиарда левов (810 миллионов долларов) в виде якобы невыплаченных налогов и сверхприбылей. Об этом партии, поддерживающие правительство, договорились с премьер-министром и министром финансов на встрече в Национальном собрании (парламент).
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Руководство профсоюза в свою очередь провело экстренную встречу в Бургасе. После совещания, продолжавшегося почти три часа, профсоюз выступил с совместным заявлением о проведении "эффективных акций протеста". Профсоюз заявил, что будет использовать все законные средства для защиты рабочих мест своих членов. "Мы устали от того, что с нами играют. Сегодня ты встал – они дают исключение (на импорт), завтра ты встал – они его отнимают", - заявил председатель профсоюза нефтехимиков Павлин Ваковски.
Когда начнутся протесты неизвестно. Во вторник никаких акций не планируется, все нефтехимики будут на своих рабочих местах. По мнению профсоюзов, отмена льгот напрямую затронет около 10 тысяч человек, работающих на НПЗ "Лукойл Нефтехим" в Бургасе и на соответствующих побочных производствах.
Представители правящих партий угрожают досрочно отозвать льготы на импорт, хотя парламент Болгарии менее месяца назад одобрил решение о поэтапном отказе от российской нефти, согласно которому процесс должен завершиться 1 октября 2024 года. Согласно одобренному законопроекту, НПЗ "Лукойл" в Бургасе будет иметь право перерабатывать не более 80% нефти российского происхождения до 31 декабря 2023 года, не более 75% до 31 марта 2024 года, не более 50% до 30 июня 2024 года и не более 25% до конца сентября следующего года. Первого октября 2024 года "Лукойл" будет вынужден окончательно перейти на переработку нефти нероссийского происхождения.
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