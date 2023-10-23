https://ria.ru/20231023/naznachenie-1904685290.html
Волгоградская учительница назвала первоочередные цели на посту главы села
Волгоградская учительница назвала первоочередные цели на посту главы села - РИА Новости, 23.10.2023
Волгоградская учительница назвала первоочередные цели на посту главы села
Учительница начальных классов Наталья Лушкина, победившая на выборах главы Ореховского сельского поселения в Волгоградской области, рассказала РИА Новости, что... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T14:59
2023-10-23T14:59
2023-10-23T15:06
политика
волгоградская область
даниловский район
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904686555_0:60:1714:1024_1920x0_80_0_0_98e425cbae3acc06d8c3907927d9975a.jpg
ВОЛГОГРАД, 23 окт – РИА Новости. Учительница начальных классов Наталья Лушкина, победившая на выборах главы Ореховского сельского поселения в Волгоградской области, рассказала РИА Новости, что на новой должности собирается в первую очередь возобновить работу фельдшерско-акушерского пункта (ФАП), а также о том, что ждет возвращения сына – участника СВО. По информации избиркома Волгоградской области, накануне в Даниловском районе прошли досрочные выборы главы Ореховского сельского поселения, где победу одержал кандидат от "Единой России" 56-летняя Наталья Лушкина. Ее поддержали почти 92% жителей села, принявших участие в голосовании. В понедельник территориальная избирательная комиссия признала выборы состоявшимися. Как рассказала РИА Новости Лушкина, она еще не вступила в новую должность. Для этого ей придется уволиться из школы в соседнем хуторе, где она работает учителем начальных классов. По ее словам, она уже много лет занимается общественной работой, является председателем местного территориального общественного самоуправления, а также была депутатом своего сельского поселения. Поэтому, отметила Лушкина, проблемы поселения, куда входят три села, ей хорошо знакомы. "После того, как прежний глава Ореховского поселения досрочно сложил свои полномочия, его место в качестве исполняющего обязанности занял молодой человек, наш местный житель, но в августе снял свою кандидатуру с выборов. И я решила попробовать свои силы, приняла участие в выборах. Меня поддержали односельчане, я очень всем благодарна", - рассказала Лушкина. У Лушкиной двое взрослых сыновей. Младший, по ее словам, участвует в специальной военной операции. По словам женщины, дети тоже поддержали ее намерение стать главой села. Первое важное дело, которым она собирается заняться на посту главы села, - это восстановление работы ФАПа. По ее словам, 2 года назад умерла фельдшер, нового так и не нашли. В село приезжает медик всего два раза в неделю. "Хотелось бы, чтобы медицинская помощь всегда была доступной", - отметила Лушкина.
https://ria.ru/20231023/rf-1904593506.html
https://ria.ru/20231020/bolnitsa-1904187968.html
волгоградская область
даниловский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904686555_0:0:1714:1287_1920x0_80_0_0_b73fa52f8b3b32b38f255ef3df78aab2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, волгоградская область, даниловский район, единая россия
Политика, Волгоградская область, Даниловский район, Единая Россия
Волгоградская учительница назвала первоочередные цели на посту главы села
Учительница, ставшая главой волгоградского села, хочет восстановить ФАП
ВОЛГОГРАД, 23 окт – РИА Новости. Учительница начальных классов Наталья Лушкина, победившая на выборах главы Ореховского сельского поселения в Волгоградской области, рассказала РИА Новости, что на новой должности собирается в первую очередь возобновить работу фельдшерско-акушерского пункта (ФАП), а также о том, что ждет возвращения сына – участника СВО.
По информации избиркома Волгоградской области
, накануне в Даниловском районе
прошли досрочные выборы главы Ореховского сельского поселения, где победу одержал кандидат от "Единой России
" 56-летняя Наталья Лушкина. Ее поддержали почти 92% жителей села, принявших участие в голосовании. В понедельник территориальная избирательная комиссия признала выборы состоявшимися.
В Совфеде анонсировали рассмотрение закона о выборах президента России
Как рассказала РИА Новости Лушкина, она еще не вступила в новую должность. Для этого ей придется уволиться из школы в соседнем хуторе, где она работает учителем начальных классов. По ее словам, она уже много лет занимается общественной работой, является председателем местного территориального общественного самоуправления, а также была депутатом своего сельского поселения. Поэтому, отметила Лушкина, проблемы поселения, куда входят три села, ей хорошо знакомы.
"После того, как прежний глава Ореховского поселения досрочно сложил свои полномочия, его место в качестве исполняющего обязанности занял молодой человек, наш местный житель, но в августе снял свою кандидатуру с выборов. И я решила попробовать свои силы, приняла участие в выборах. Меня поддержали односельчане, я очень всем благодарна", - рассказала Лушкина.
У Лушкиной двое взрослых сыновей. Младший, по ее словам, участвует в специальной военной операции. По словам женщины, дети тоже поддержали ее намерение стать главой села.
Первое важное дело, которым она собирается заняться на посту главы села, - это восстановление работы ФАПа. По ее словам, 2 года назад умерла фельдшер, нового так и не нашли. В село приезжает медик всего два раза в неделю.
"Хотелось бы, чтобы медицинская помощь всегда была доступной", - отметила Лушкина.
В ГД внесли проект о праве участковых больниц продавать лекарства