https://ria.ru/20231023/naznachenie-1904685290.html

Волгоградская учительница назвала первоочередные цели на посту главы села

Волгоградская учительница назвала первоочередные цели на посту главы села - РИА Новости, 23.10.2023

Волгоградская учительница назвала первоочередные цели на посту главы села

Учительница начальных классов Наталья Лушкина, победившая на выборах главы Ореховского сельского поселения в Волгоградской области, рассказала РИА Новости, что... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T14:59

2023-10-23T14:59

2023-10-23T15:06

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ВОЛГОГРАД, 23 окт – РИА Новости. Учительница начальных классов Наталья Лушкина, победившая на выборах главы Ореховского сельского поселения в Волгоградской области, рассказала РИА Новости, что на новой должности собирается в первую очередь возобновить работу фельдшерско-акушерского пункта (ФАП), а также о том, что ждет возвращения сына – участника СВО. По информации избиркома Волгоградской области, накануне в Даниловском районе прошли досрочные выборы главы Ореховского сельского поселения, где победу одержал кандидат от "Единой России" 56-летняя Наталья Лушкина. Ее поддержали почти 92% жителей села, принявших участие в голосовании. В понедельник территориальная избирательная комиссия признала выборы состоявшимися. Как рассказала РИА Новости Лушкина, она еще не вступила в новую должность. Для этого ей придется уволиться из школы в соседнем хуторе, где она работает учителем начальных классов. По ее словам, она уже много лет занимается общественной работой, является председателем местного территориального общественного самоуправления, а также была депутатом своего сельского поселения. Поэтому, отметила Лушкина, проблемы поселения, куда входят три села, ей хорошо знакомы. "После того, как прежний глава Ореховского поселения досрочно сложил свои полномочия, его место в качестве исполняющего обязанности занял молодой человек, наш местный житель, но в августе снял свою кандидатуру с выборов. И я решила попробовать свои силы, приняла участие в выборах. Меня поддержали односельчане, я очень всем благодарна", - рассказала Лушкина. У Лушкиной двое взрослых сыновей. Младший, по ее словам, участвует в специальной военной операции. По словам женщины, дети тоже поддержали ее намерение стать главой села. Первое важное дело, которым она собирается заняться на посту главы села, - это восстановление работы ФАПа. По ее словам, 2 года назад умерла фельдшер, нового так и не нашли. В село приезжает медик всего два раза в неделю. "Хотелось бы, чтобы медицинская помощь всегда была доступной", - отметила Лушкина.

https://ria.ru/20231023/rf-1904593506.html

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политика, волгоградская область, даниловский район, единая россия