https://ria.ru/20231023/nato-1904708439.html

Заседание глав МИД стран НАТО пройдет 28 и 29 ноября

Заседание глав МИД стран НАТО пройдет 28 и 29 ноября - РИА Новости, 23.10.2023

Заседание глав МИД стран НАТО пройдет 28 и 29 ноября

Главы МИД стран НАТО проведут 28 и 29 ноября заседание в штаб-квартире в Брюсселе, сообщили в пресс-службе альянса. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T15:57

2023-10-23T15:57

2023-10-23T16:04

в мире

брюссель

нато

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Главы МИД стран НАТО проведут 28 и 29 ноября заседание в штаб-квартире в Брюсселе, сообщили в пресс-службе альянса.На встрече будет председательствовать генсек организации Йенс Столтенберг.

https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html

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в мире, брюссель, нато, йенс столтенберг