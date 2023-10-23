https://ria.ru/20231023/nato-1904708439.html
Заседание глав МИД стран НАТО пройдет 28 и 29 ноября
Заседание глав МИД стран НАТО пройдет 28 и 29 ноября - РИА Новости, 23.10.2023
Заседание глав МИД стран НАТО пройдет 28 и 29 ноября
Главы МИД стран НАТО проведут 28 и 29 ноября заседание в штаб-квартире в Брюсселе, сообщили в пресс-службе альянса. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T15:57
2023-10-23T15:57
2023-10-23T16:04
в мире
брюссель
нато
йенс столтенберг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693235_0:47:3412:1966_1920x0_80_0_0_bf674f46ac3cca0ba32844b059163b77.jpg
БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Главы МИД стран НАТО проведут 28 и 29 ноября заседание в штаб-квартире в Брюсселе, сообщили в пресс-службе альянса.На встрече будет председательствовать генсек организации Йенс Столтенберг.
https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693235_365:0:3048:2012_1920x0_80_0_0_9e67ab8a88c771748f58a4398bbcf399.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брюссель, нато, йенс столтенберг
В мире, Брюссель, НАТО, Йенс Столтенберг
Заседание глав МИД стран НАТО пройдет 28 и 29 ноября
Заседание глав МИД стран НАТО состоится в Брюсселе 28 и 29 ноября