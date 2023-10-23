https://ria.ru/20231023/nalogi-1904621405.html

ЕС оставил Россию в "черном списке" налоговых юрисдикций

ЕС оставил Россию в "черном списке" налоговых юрисдикций - РИА Новости, 23.10.2023

ЕС оставил Россию в "черном списке" налоговых юрисдикций

ЕС после пересмотра "черного списка" стран, не сотрудничающих по налоговым вопросам, оставил в нем Россию, следует из опубликованного в понедельник в... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T12:02

2023-10-23T12:02

2023-10-23T12:05

экономика

евросоюз

россия

в мире

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. ЕС после пересмотра "черного списка" стран, не сотрудничающих по налоговым вопросам, оставил в нем Россию, следует из опубликованного в понедельник в официальном журнале ЕС документа. В России заявляли, что включение в "черный список" налоговых юрисдикций ЕС - это исключительно политическое решение, для бюджета и экономики страны это не повлечет никаких последствий. Минфин РФ сообщал, что решение ЕС внести Россию в "черный список" налоговых юрисдикций было принято без консультации с Москвой, причины такого решения неясны. Тогда же министерство сообщило, что снимающий замечания ЕС закон был принят в РФ в феврале 2022 года, но с марта все контакты в налоговой сфере приостановлены на неопределенный срок. Россия в этом списке значится под десятым номером. В пояснении указывается, что в РФ якобы "действует вредоносный преференциальный налоговый режим (Международные Холдинговые Компании, International Holding Companies), и этот вопрос до сих пор не урегулирован". Совет ЕС добавил Россию в так называемый "черный налоговый список" ЕС в феврале этого года. Тогда сообщалось, что специальная группа Совета ЕС, которая готовит обновления списка, проверила новое российское законодательство, принятое в 2022 году, на соответствие определенных критериям надлежащего налогового управления. Эта группа посчитала, что Россия не выполнила свое обязательство по устранению "вредных аспектов специального режима для международных холдинговых компаний". Этот список был составлен в декабре 2017 года и регулярно обновляется, страны могут добавляться и исключаться из него. Заявленная ЕС цель списка - "продвижение надлежащего налогового управления в мире". Пересмотр списка осуществляется Советом ЕС дважды в год.

https://ria.ru/20231017/sanktsii-1903392938.html

https://ria.ru/20231002/sanktsii-1899790570.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, евросоюз, россия, в мире, санкции в отношении россии