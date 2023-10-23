https://ria.ru/20231023/murashko-1904655086.html
Мурашко рассказал об итогах встречи с главой ВОЗ
Мурашко рассказал об итогах встречи с главой ВОЗ - РИА Новости, 24.10.2023
Мурашко рассказал об итогах встречи с главой ВОЗ
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в понедельник провел встречу с главой ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом, обсуждались многие острые... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-23T13:51
2023-10-23T13:51
2023-10-24T13:00
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михаил мурашко
в мире
астана
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АСТАНА, 23 окт - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в понедельник провел встречу с главой ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом, обсуждались многие острые вопросы, контакты с организацией продолжаются. Мурашко в понедельник находится с рабочим визитом в Астане."Мы сегодня встречались с руководителем Всемирной организации здравоохранения, господином Тедросом, многие острые вопросы, которые сегодня стоят на повестке, были обсуждены. Встреча была в том числе с руководителем европейского бюро ВОЗ, контакты идут",- сказал Мурашко журналистам.Глава Минздрава также рассказал о договоренности с руководителем ВОЗ провести совместные мероприятия в России."Мы договорились о совместных мероприятиях на территории РФ", - сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что взаимодействие с организацией будет касаться борьбы с инфекционными заболеваниями, в том числе по борьбе с туберкулезом и ВИЧ.Кроме того, на встрече обсуждалось взаимодействие в рамках регуляторной политики по медицинской продукции, подчеркнул министр.По его словам, российская сторона продолжает отстаивать свои позиции и интересы.
https://ria.ru/20230605/voz-1876210396.html
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воз, россия, михаил мурашко, в мире, астана, тедрос адханом гебрейесус
ВОЗ, Россия, Михаил Мурашко, В мире, Астана, Тедрос Адханом Гебрейесус
Мурашко рассказал об итогах встречи с главой ВОЗ
Мурашко и глава ВОЗ Гебрейесус договорились о совместных проектах в России
АСТАНА, 23 окт - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в понедельник провел встречу с главой ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом, обсуждались многие острые вопросы, контакты с организацией продолжаются.
Мурашко в понедельник находится с рабочим визитом в Астане
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"Мы сегодня встречались с руководителем Всемирной организации здравоохранения, господином Тедросом, многие острые вопросы, которые сегодня стоят на повестке, были обсуждены. Встреча была в том числе с руководителем европейского бюро ВОЗ, контакты идут",- сказал Мурашко журналистам.
Глава Минздрава также рассказал о договоренности с руководителем ВОЗ провести совместные мероприятия в России.
"Мы договорились о совместных мероприятиях на территории РФ", - сказал Мурашко журналистам.
Он отметил, что взаимодействие с организацией будет касаться борьбы с инфекционными заболеваниями, в том числе по борьбе с туберкулезом и ВИЧ.
Кроме того, на встрече обсуждалось взаимодействие в рамках регуляторной политики по медицинской продукции, подчеркнул министр.
По его словам, российская сторона продолжает отстаивать свои позиции и интересы.
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