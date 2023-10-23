https://ria.ru/20231023/mrot-1904777675.html

Источник: Госдума в среду рассмотрит проект о повышении МРОТ

Источник: Госдума в среду рассмотрит проект о повышении МРОТ - РИА Новости, 23.10.2023

Источник: Госдума в среду рассмотрит проект о повышении МРОТ

Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит законопроект о повышении МРОТ до 19 242 рублей в 2024 году. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T18:54

2023-10-23T18:54

2023-10-23T18:54

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит законопроект о повышении МРОТ до 19 242 рублей в 2024 году. "Пленарное заседание 25 октября. В повестку также включены законопроекты: О повышении МРОТ - первое чтение (№ 448561-8 "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" и признании утратившими силу статей 2 и 3 федерального закона "О внесении изменения в статью 1 федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" и о приостановлении действия ее отдельных положений" в связи с повышением минимального размера оплаты труда")", - сообщил журналистам источник в Госдуме. Ранее комитет Госдумы по труду рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении ряд правительственных инициатив, в том числе проект об увеличении МРОТ в 2024 году на 18,5% - до 19 242 рублей. Правительство России внесло в Госдуму проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, а также ряд других документов, имеющих определяющее значение для государственных финансов.

https://ria.ru/20230703/mrot-1881901521.html

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