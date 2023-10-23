https://ria.ru/20231023/motor-1904757737.html
Житель Вологодской области отправил новый мотор для "УАЗа" другу в зону СВО
Житель Вологодской области отправил новый мотор для "УАЗа" другу в зону СВО - РИА Новости, 23.10.2023
Житель Вологодской области отправил новый мотор для "УАЗа" другу в зону СВО
Новый мотор для "УАЗа" отправил житель Вологодской области своему другу, служащему в зоне СВО, в составе 19-го гуманитарного конвоя, сообщил глава Череповца... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T17:56
2023-10-23T17:56
2023-10-23T17:56
надежные люди
череповец
вологодская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904755008_0:73:1200:748_1920x0_80_0_0_fb33f73ca10088a507e3d1d25519d2fe.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - РИА Новости. Новый мотор для "УАЗа" отправил житель Вологодской области своему другу, служащему в зоне СВО, в составе 19-го гуманитарного конвоя, сообщил глава Череповца Вадим Германов. "Настоящий друг поддержит советом, приедет на помощь и отправит новый мотор для "УАЗика", когда старый приказал долго жить. Сегодня из Череповца уехал девятнадцатый гуманитарный конвой. И в нем — тот самый мотор, который житель Кадуя отправил своему другу, проходящему службу в зоне СВО", - сообщил Германов в своем Telegram-канале. В зону СВО в составе конвоя жители Череповца отправили более тысячи посылок своим родным. На передовую едут стройматериалы, утеплитель, инструменты и сопутствующие товары, которые помогут подготовиться к зиме. Ожидается, что уже к концу недели посылки дойдут до адресатов.
https://ria.ru/20231023/vnedorozhniki-1904681117.html
череповец
вологодская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904755008_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_735e514ad5b50ca590c03a243a0f25e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
череповец, вологодская область
Надежные люди, Череповец, Вологодская область
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - РИА Новости. Новый мотор для "УАЗа" отправил житель Вологодской области своему другу, служащему в зоне СВО, в составе 19-го гуманитарного конвоя, сообщил глава Череповца Вадим Германов.
«
"Настоящий друг поддержит советом, приедет на помощь и отправит новый мотор для "УАЗика", когда старый приказал долго жить. Сегодня из Череповца уехал девятнадцатый гуманитарный конвой. И в нем — тот самый мотор, который житель Кадуя отправил своему другу, проходящему службу в зоне СВО", - сообщил Германов в своем Telegram-канале.
В зону СВО в составе конвоя жители Череповца отправили более тысячи посылок своим родным. На передовую едут стройматериалы, утеплитель, инструменты и сопутствующие товары, которые помогут подготовиться к зиме.
Ожидается, что уже к концу недели посылки дойдут до адресатов.
Фонд "Развитие Тамбовщины" отправил восемь внедорожников в зону СВО