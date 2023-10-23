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Житель Вологодской области отправил новый мотор для "УАЗа" другу в зону СВО - РИА Новости, 23.10.2023
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Надежные люди
 
17:56 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/motor-1904757737.html
Житель Вологодской области отправил новый мотор для "УАЗа" другу в зону СВО
Житель Вологодской области отправил новый мотор для "УАЗа" другу в зону СВО - РИА Новости, 23.10.2023
Житель Вологодской области отправил новый мотор для "УАЗа" другу в зону СВО
Новый мотор для "УАЗа" отправил житель Вологодской области своему другу, служащему в зоне СВО, в составе 19-го гуманитарного конвоя, сообщил глава Череповца... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T17:56
2023-10-23T17:56
надежные люди
череповец
вологодская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - РИА Новости. Новый мотор для "УАЗа" отправил житель Вологодской области своему другу, служащему в зоне СВО, в составе 19-го гуманитарного конвоя, сообщил глава Череповца Вадим Германов. "Настоящий друг поддержит советом, приедет на помощь и отправит новый мотор для "УАЗика", когда старый приказал долго жить. Сегодня из Череповца уехал девятнадцатый гуманитарный конвой. И в нем — тот самый мотор, который житель Кадуя отправил своему другу, проходящему службу в зоне СВО", - сообщил Германов в своем Telegram-канале. В зону СВО в составе конвоя жители Череповца отправили более тысячи посылок своим родным. На передовую едут стройматериалы, утеплитель, инструменты и сопутствующие товары, которые помогут подготовиться к зиме. Ожидается, что уже к концу недели посылки дойдут до адресатов.
https://ria.ru/20231023/vnedorozhniki-1904681117.html
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череповец, вологодская область
Надежные люди, Череповец, Вологодская область

Житель Вологодской области отправил новый мотор для "УАЗа" другу в зону СВО

© Фото : Вадим Германов/TelegramНовый мотор для "УАЗа" отправил житель Вологодской области другу в зону СВО
Новый мотор для УАЗа отправил житель Вологодской области другу в зону СВО - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© Фото : Вадим Германов/Telegram
Новый мотор для "УАЗа" отправил житель Вологодской области другу в зону СВО
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - РИА Новости. Новый мотор для "УАЗа" отправил житель Вологодской области своему другу, служащему в зоне СВО, в составе 19-го гуманитарного конвоя, сообщил глава Череповца Вадим Германов.
«
"Настоящий друг поддержит советом, приедет на помощь и отправит новый мотор для "УАЗика", когда старый приказал долго жить. Сегодня из Череповца уехал девятнадцатый гуманитарный конвой. И в нем — тот самый мотор, который житель Кадуя отправил своему другу, проходящему службу в зоне СВО", - сообщил Германов в своем Telegram-канале.
В зону СВО в составе конвоя жители Череповца отправили более тысячи посылок своим родным. На передовую едут стройматериалы, утеплитель, инструменты и сопутствующие товары, которые помогут подготовиться к зиме.
Ожидается, что уже к концу недели посылки дойдут до адресатов.
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Надежные людиЧереповецВологодская область
 
 
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