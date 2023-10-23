https://ria.ru/20231023/motor-1904757737.html

Житель Вологодской области отправил новый мотор для "УАЗа" другу в зону СВО

Житель Вологодской области отправил новый мотор для "УАЗа" другу в зону СВО - РИА Новости, 23.10.2023

Житель Вологодской области отправил новый мотор для "УАЗа" другу в зону СВО

Новый мотор для "УАЗа" отправил житель Вологодской области своему другу, служащему в зоне СВО, в составе 19-го гуманитарного конвоя, сообщил глава Череповца... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T17:56

2023-10-23T17:56

2023-10-23T17:56

надежные люди

череповец

вологодская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - РИА Новости. Новый мотор для "УАЗа" отправил житель Вологодской области своему другу, служащему в зоне СВО, в составе 19-го гуманитарного конвоя, сообщил глава Череповца Вадим Германов. "Настоящий друг поддержит советом, приедет на помощь и отправит новый мотор для "УАЗика", когда старый приказал долго жить. Сегодня из Череповца уехал девятнадцатый гуманитарный конвой. И в нем — тот самый мотор, который житель Кадуя отправил своему другу, проходящему службу в зоне СВО", - сообщил Германов в своем Telegram-канале. В зону СВО в составе конвоя жители Череповца отправили более тысячи посылок своим родным. На передовую едут стройматериалы, утеплитель, инструменты и сопутствующие товары, которые помогут подготовиться к зиме. Ожидается, что уже к концу недели посылки дойдут до адресатов.

https://ria.ru/20231023/vnedorozhniki-1904681117.html

череповец

вологодская область

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череповец, вологодская область