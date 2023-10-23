https://ria.ru/20231023/most-1904700345.html

WP: Киев разрабатывал дроны для удара по Крымскому мосту совместно с ЦРУ

WP: Киев разрабатывал дроны для удара по Крымскому мосту совместно с ЦРУ - РИА Новости, 23.10.2023

WP: Киев разрабатывал дроны для удара по Крымскому мосту совместно с ЦРУ

Дроны, которыми Украина нанесла удар по Крымскому мосту, разработали с участием ЦРУ, пишет Washington Post со ссылкой на источники. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T15:41

2023-10-23T15:41

2023-10-23T17:00

в мире

центральное разведывательное управление (цру)

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Дроны, которыми Украина нанесла удар по Крымскому мосту, разработали с участием ЦРУ, пишет Washington Post со ссылкой на источники."СБУ провела второй удар по мосту девять месяцев спустя, используя морские дроны, которые были разработаны в рамках секретной операции при участии ЦРУ и других западных разведслужб", — говорится в статье.По информации издания, украинские силовики заранее предупреждали представителей ЦРУ в Киеве о наиболее крупных планируемых атаках.В некоторых случаях, включая первый подрыв Крымского моста, американские чиновники выражали опасения. По словам источника, в некоторых случаях Киев получал от Вашингтона краткий ответ о нежелании США участвовать в подобных операциях."Обе стороны стремились сохранять дистанцию ​​между ЦРУ и смертоносными операциями, проводимыми его партнерами в Киеве", — отмечает газета со ссылкой на неназванных действующих и бывших чиновников США и Украины.Издание подчеркивает, что ни одна крупная операция украинских спецслужб не проходит без "негласного или какого-либо другого" разрешения президента Владимира Зеленского.

https://ria.ru/20231023/tatarskiy-1904678660.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, центральное разведывательное управление (цру), чп на крымском мосту