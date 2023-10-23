https://ria.ru/20231023/moskva-1904948837.html
Специалисты законсервировали светодинамический фонтан в парке Царицыно
Специалисты законсервировали светодинамический фонтан в парке Царицыно - РИА Новости, 24.10.2023
Специалисты законсервировали светодинамический фонтан в парке Царицыно
Специалисты городского хозяйства законсервировали светодинамический фонтан в парке Царицыно до весны, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-23T16:07
2023-10-23T16:07
2023-10-24T15:18
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Специалисты городского хозяйства законсервировали светодинамический фонтан в парке Царицыно до весны, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Законсервировали до весны светодинамический фонтан в парке Царицыно", - говорится в сообщении. Уточняется, что специалисты закрыли металлоконструкции и оборудование фонтана деревянным каркасом, чтобы не повредить материал воздухоопорного купола, с помощью вентилятора надули защитный купол, а в течение недели проверят насосы, форсунки, гидроизоляцию и подсветку фонтана. Неисправные детали будут демонтированы и после ремонта установлены обратно. "До весны за куполом будет следить дежурный оператор: очищать конструкцию от снега и контролировать работу вентилятора, поддерживающего напор воздуха под куполом", - пояснили в сообщении. В сообщении напомнили, что к началу прошедшего сезона фонтанов это сооружение капитально отремонтировали – полностью заменили все внутренние системы, в том числе акустическую, управления, электро- и водоснабжения, обновили внешний вид сооружения. В общей сложности заменили около 4 тысяч галогеновых светильников на светодиодные, 915 форсунок, 82 насоса и 35 километров подводного кабеля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, городское хозяйство москвы, фонтаны
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Фонтаны
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Специалисты городского хозяйства законсервировали светодинамический фонтан в парке Царицыно до весны, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Законсервировали до весны светодинамический фонтан
в парке Царицыно", - говорится в сообщении.
Специалисты горхозяйства приступили к высадке тюльпанов на столичные клумбы
Уточняется, что специалисты закрыли металлоконструкции и оборудование фонтана деревянным каркасом, чтобы не повредить материал воздухоопорного купола, с помощью вентилятора надули защитный купол, а в течение недели проверят насосы, форсунки, гидроизоляцию и подсветку фонтана. Неисправные детали будут демонтированы и после ремонта установлены обратно.
"До весны за куполом будет следить дежурный оператор: очищать конструкцию от снега и контролировать работу вентилятора, поддерживающего напор воздуха под куполом", - пояснили в сообщении.
В сообщении напомнили, что к началу прошедшего сезона фонтанов
это сооружение капитально отремонтировали – полностью заменили все внутренние системы, в том числе акустическую, управления, электро- и водоснабжения, обновили внешний вид сооружения. В общей сложности заменили около 4 тысяч галогеновых светильников на светодиодные, 915 форсунок, 82 насоса и 35 километров подводного кабеля.