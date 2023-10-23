https://ria.ru/20231023/moskva-1904591187.html
Более 1,2 миллиона газовых плит проверили в Москве в этом году
Более 1,2 миллиона газовых плит проверили в Москве в этом году - РИА Новости, 23.10.2023
Более 1,2 миллиона газовых плит проверили в Москве в этом году
Более 1,2 миллиона газовых плит, установленных в квартирах москвичей, прошли плановую проверку в этом году, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T09:17
2023-10-23T09:17
2023-10-23T09:20
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Более 1,2 миллиона газовых плит, установленных в квартирах москвичей, прошли плановую проверку в этом году, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства продолжают плановое техобслуживание газифицированного жилого фонда столицы. Эта работа находится на особом контроле, все мероприятия проводятся в соответствии с утвержденным графиком. За январь-сентябрь оценили состояние более 1,2 миллиона газовых плит, что составляет почти 70% от общего числа", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что на сегодняшний день в Москве более 1,8 миллиона семей пользуются газовыми плитами. Для обеспечения безопасной эксплуатации этого оборудования очень важно своевременно контролировать его состояние. "Информация о датах и времени проведения проверок заранее размещается на информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах, выявленные нарушения оперативно устраняются, с жителями проводится соответствующий инструктаж, им выдаются памятки", - добавил заммэра. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена. Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения. "В соответствии с правилами с 2019 года газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло", - подчеркнул Бирюков.
https://ria.ru/20231018/podezd-1903516803.html
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Общество
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Более 1,2 миллиона газовых плит, установленных в квартирах москвичей, прошли плановую проверку в этом году, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
«
"Специалисты комплекса городского хозяйства продолжают плановое техобслуживание газифицированного жилого фонда столицы. Эта работа находится на особом контроле, все мероприятия проводятся в соответствии с утвержденным графиком. За январь-сентябрь оценили состояние более 1,2 миллиона газовых плит, что составляет почти 70% от общего числа", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что на сегодняшний день в Москве более 1,8 миллиона семей пользуются газовыми плитами. Для обеспечения безопасной эксплуатации этого оборудования очень важно своевременно контролировать его состояние.
«
"Информация о датах и времени проведения проверок заранее размещается на информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах, выявленные нарушения оперативно устраняются, с жителями проводится соответствующий инструктаж, им выдаются памятки", - добавил заммэра.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена. Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения.
"В соответствии с правилами с 2019 года газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло", - подчеркнул Бирюков.
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