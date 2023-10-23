https://ria.ru/20231023/more-1904635928.html

В Кремле ответили на угрозы Латвии закрыть для России Балтийское море

В Кремле ответили на угрозы Латвии закрыть для России Балтийское море - РИА Новости, 24.10.2023

В Кремле ответили на угрозы Латвии закрыть для России Балтийское море

Россия не приемлет давления, от кого бы оно ни исходило, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя угрозы Риги закрыть Балтийское море для... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-23T12:48

2023-10-23T12:48

2023-10-24T00:56

россия

латвия

балтийское море

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Россия не приемлет давления, от кого бы оно ни исходило, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя угрозы Риги закрыть Балтийское море для российских судов."Любые угрозы нужно воспринимать серьезно, от кого бы они ни исходили. От кого бы они ни исходили, угрозы для России являются неприемлемыми", — отметил он.Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Балтийское море может быть закрыто для всех российских судов, если расследование выявит причастность Москвы к повреждению газопровода Balticconnector.По словам Пескова, Россия не имеет к этому никакого отношения. "В ответ хочется спросить у господина президента, что нужно сделать с Балтийским морем после того, как будет завершено расследование, и после того, как станет ясно, кто осуществил и кто заказал террористический акт на Балтике против "Северных потоков", — добавил спикер Кремля.Сейчас он не работает из-за возможной утечки, так как вечером 8 октября в подводной трубе упало давление и управляющие системой перекрыли подачу газа. Финские пограничники обнаружили предполагаемое место разгерметизации в территориальных водах государства. Центральная криминальная полиция считает, что, скорее всего, повреждения нанесены умышленно.На прошлой неделе министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин сообщил, что получил информацию о повреждении телекоммуникационного кабеля между Эстонией и Швецией. По его словам, это произошло в то же время, когда был поврежден газопровод Balticconnector.МИД Финляндии уведомил российских коллег "о серьезности проблемы" и сообщил о начале расследования. Оно сосредоточено на некоторых судах, включая российский "Севморпуть", находившихся поблизости от места инцидента. Госкорпорация "Росатом", владеющая контейнеровозом, "категорически отвергает любые предположения о причастности" к повреждениям трубопровода.Хельсинки также связывались с Пекином. Ранее эстонское издание Postimees сообщало, что, по данным сайта морской аналитики Marine Traffic, в день аварии газопровода вблизи от него находились пять судов, однако к трубе гораздо ближе подошел контейнеровоз Newnew Polar Bear под флагом Гонконга, принадлежащий китайской компании.

https://ria.ru/20231023/more-1904608266.html

https://ria.ru/20231023/es-1904596552.html

https://ria.ru/20231021/baltika-1904363011.html

россия

латвия

балтийское море

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, латвия, балтийское море, в мире, дмитрий песков