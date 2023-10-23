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В Кремле ответили на угрозы Латвии закрыть для России Балтийское море - РИА Новости, 24.10.2023
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12:48 23.10.2023 (обновлено: 00:56 24.10.2023)
https://ria.ru/20231023/more-1904635928.html
В Кремле ответили на угрозы Латвии закрыть для России Балтийское море
В Кремле ответили на угрозы Латвии закрыть для России Балтийское море - РИА Новости, 24.10.2023
В Кремле ответили на угрозы Латвии закрыть для России Балтийское море
Россия не приемлет давления, от кого бы оно ни исходило, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя угрозы Риги закрыть Балтийское море для... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-23T12:48
2023-10-24T00:56
россия
латвия
балтийское море
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Россия не приемлет давления, от кого бы оно ни исходило, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя угрозы Риги закрыть Балтийское море для российских судов.&quot;Любые угрозы нужно воспринимать серьезно, от кого бы они ни исходили. От кого бы они ни исходили, угрозы для России являются неприемлемыми&quot;, — отметил он.Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Балтийское море может быть закрыто для всех российских судов, если расследование выявит причастность Москвы к повреждению газопровода Balticconnector.По словам Пескова, Россия не имеет к этому никакого отношения. "В ответ хочется спросить у господина президента, что нужно сделать с Балтийским морем после того, как будет завершено расследование, и после того, как станет ясно, кто осуществил и кто заказал террористический акт на Балтике против "Северных потоков", — добавил спикер Кремля.Сейчас он не работает из-за возможной утечки, так как вечером 8 октября в подводной трубе упало давление и управляющие системой перекрыли подачу газа. Финские пограничники обнаружили предполагаемое место разгерметизации в территориальных водах государства. Центральная криминальная полиция считает, что, скорее всего, повреждения нанесены умышленно.На прошлой неделе министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин сообщил, что получил информацию о повреждении телекоммуникационного кабеля между Эстонией и Швецией. По его словам, это произошло в то же время, когда был поврежден газопровод Balticconnector.МИД Финляндии уведомил российских коллег "о серьезности проблемы" и сообщил о начале расследования. Оно сосредоточено на некоторых судах, включая российский "Севморпуть", находившихся поблизости от места инцидента. Госкорпорация "Росатом", владеющая контейнеровозом, "категорически отвергает любые предположения о причастности" к повреждениям трубопровода.Хельсинки также связывались с Пекином. Ранее эстонское издание Postimees сообщало, что, по данным сайта морской аналитики Marine Traffic, в день аварии газопровода вблизи от него находились пять судов, однако к трубе гораздо ближе подошел контейнеровоз Newnew Polar Bear под флагом Гонконга, принадлежащий китайской компании.
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россия, латвия, балтийское море, в мире, дмитрий песков
Россия, Латвия, Балтийское море, В мире, Дмитрий Песков
В Кремле ответили на угрозы Латвии закрыть для России Балтийское море

Кремль назвал неприемлемой угрозу Риги о закрытии Балтики для судов из России

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкПаром "Маршал Рокоссовский" в акватории Балтийского моря
Паром Маршал Рокоссовский в акватории Балтийского моря - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Паром "Маршал Рокоссовский" в акватории Балтийского моря. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Россия не приемлет давления, от кого бы оно ни исходило, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя угрозы Риги закрыть Балтийское море для российских судов.
«

"Любые угрозы нужно воспринимать серьезно, от кого бы они ни исходили. От кого бы они ни исходили, угрозы для России являются неприемлемыми", — отметил он.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Балтийское море может быть закрыто для всех российских судов, если расследование выявит причастность Москвы к повреждению газопровода Balticconnector.
По словам Пескова, Россия не имеет к этому никакого отношения.
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"В ответ хочется спросить у господина президента, что нужно сделать с Балтийским морем после того, как будет завершено расследование, и после того, как станет ясно, кто осуществил и кто заказал террористический акт на Балтике против "Северных потоков", — добавил спикер Кремля.

Balticconnector — газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Обе страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, которые соединяют газопровод с транспортной сетью страны. Balticconnector запущен в декабре 2019 года.

Сейчас он не работает из-за возможной утечки, так как вечером 8 октября в подводной трубе упало давление и управляющие системой перекрыли подачу газа. Финские пограничники обнаружили предполагаемое место разгерметизации в территориальных водах государства. Центральная криминальная полиция считает, что, скорее всего, повреждения нанесены умышленно.
На прошлой неделе министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин сообщил, что получил информацию о повреждении телекоммуникационного кабеля между Эстонией и Швецией. По его словам, это произошло в то же время, когда был поврежден газопровод Balticconnector.
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МИД Финляндии уведомил российских коллег "о серьезности проблемы" и сообщил о начале расследования. Оно сосредоточено на некоторых судах, включая российский "Севморпуть", находившихся поблизости от места инцидента. Госкорпорация "Росатом", владеющая контейнеровозом, "категорически отвергает любые предположения о причастности" к повреждениям трубопровода.
Хельсинки также связывались с Пекином. Ранее эстонское издание Postimees сообщало, что, по данным сайта морской аналитики Marine Traffic, в день аварии газопровода вблизи от него находились пять судов, однако к трубе гораздо ближе подошел контейнеровоз Newnew Polar Bear под флагом Гонконга, принадлежащий китайской компании.
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РоссияЛатвияБалтийское мореВ миреДмитрий Песков
 
 
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