https://ria.ru/20231023/more-1904608266.html

Грушко предупредил о последствиях остановки прохода по Балтийскому морю

Грушко предупредил о последствиях остановки прохода по Балтийскому морю - РИА Новости, 23.10.2023

Грушко предупредил о последствиях остановки прохода по Балтийскому морю

Закрытие Балтийского моря для российских судов будет грубейшим нарушением международного права, заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T11:06

2023-10-23T11:06

2023-10-23T16:31

балтийское море

россия

в мире

balticconnector

финляндия

эстония

александр грушко

эдгарс ринкевичс

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Закрытие Балтийского моря для российских судов будет грубейшим нарушением международного права, заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко."Брюссель и другие столицы стран НАТО должны понимать всю серьезность последствий такого шага. <...> Мы знаем, что некоторые политики и натовские стратеги мечтают превратить Балтийское море во внутреннее озеро НАТО. Но этого не будет, не будет никогда", — сказал дипломат.Грушко посоветовал западным странам направить ту энергию, с которой они расследуют повреждение газопровода Balticconnector, на выявление виновных в подрывах "Северного потока — 2"."Если Латвия действительно исходит из того, что нанесение существенного ущерба приравнивается к акту вооруженного нападения, как это записано в стратегических документах НАТО, то Балтийское море должно было быть закрыто для американских кораблей после "Северного потока — 2" — прежде всего Германией", — добавил Грушко.Он подчеркнул, что поскольку в прессе продолжает раскручиваться версия о причастности Украины к взрывам на "Северных потоках", то должна быть прекращена любая помощь Киеву.Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией не работает из-за возможной утечки, так как вечером 8 октября в подводной трубе упало давление, управляющие системой Эстонии и Финляндии перекрыли подачу газа. Финские пограничники обнаружили место утечки газопровода. Центральная криминальная полиция считает, что, скорее всего, повреждения были нанесены умышленно. Место утечки находится в территориальных водах Финляндии.

https://ria.ru/20231023/rassledovanie-1904607033.html

https://ria.ru/20231023/es-1904608768.html

балтийское море

россия

финляндия

эстония

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балтийское море, россия, в мире, balticconnector, финляндия, эстония, александр грушко, эдгарс ринкевичс, нато