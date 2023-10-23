Грушко предупредил о последствиях остановки прохода по Балтийскому морю
Грушко: НАТО нарушит международное право при закрытии Балтийского моря для РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Закрытие Балтийского моря для российских судов будет грубейшим нарушением международного права, заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко.
"Брюссель и другие столицы стран НАТО должны понимать всю серьезность последствий такого шага. <...> Мы знаем, что некоторые политики и натовские стратеги мечтают превратить Балтийское море во внутреннее озеро НАТО. Но этого не будет, не будет никогда", — сказал дипломат.
О возможном закрытии Балтийского моря для всех российских судов в минувшую пятницу заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Он уточнил, что такое решение может быть принято, если расследование выявит участие России в повреждении газопровода Balticconnector. При этом политик добавил, что таких дискуссией пока не ведется, потому что что для выводов необходимо "дождаться конкретных и четких результатов расследования".
Грушко посоветовал западным странам направить ту энергию, с которой они расследуют повреждение газопровода Balticconnector, на выявление виновных в подрывах "Северного потока — 2".
"Если Латвия действительно исходит из того, что нанесение существенного ущерба приравнивается к акту вооруженного нападения, как это записано в стратегических документах НАТО, то Балтийское море должно было быть закрыто для американских кораблей после "Северного потока — 2" — прежде всего Германией", — добавил Грушко.
Он подчеркнул, что поскольку в прессе продолжает раскручиваться версия о причастности Украины к взрывам на "Северных потоках", то должна быть прекращена любая помощь Киеву.
Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией не работает из-за возможной утечки, так как вечером 8 октября в подводной трубе упало давление, управляющие системой Эстонии и Финляндии перекрыли подачу газа. Финские пограничники обнаружили место утечки газопровода. Центральная криминальная полиция считает, что, скорее всего, повреждения были нанесены умышленно. Место утечки находится в территориальных водах Финляндии.