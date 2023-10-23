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Грушко предупредил о последствиях остановки прохода по Балтийскому морю - РИА Новости, 23.10.2023
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11:06 23.10.2023 (обновлено: 16:31 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/more-1904608266.html
Грушко предупредил о последствиях остановки прохода по Балтийскому морю
Грушко предупредил о последствиях остановки прохода по Балтийскому морю - РИА Новости, 23.10.2023
Грушко предупредил о последствиях остановки прохода по Балтийскому морю
Закрытие Балтийского моря для российских судов будет грубейшим нарушением международного права, заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T11:06
2023-10-23T16:31
балтийское море
россия
в мире
balticconnector
финляндия
эстония
александр грушко
эдгарс ринкевичс
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Закрытие Балтийского моря для российских судов будет грубейшим нарушением международного права, заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко."Брюссель и другие столицы стран НАТО должны понимать всю серьезность последствий такого шага. &lt;...&gt; Мы знаем, что некоторые политики и натовские стратеги мечтают превратить Балтийское море во внутреннее озеро НАТО. Но этого не будет, не будет никогда", — сказал дипломат.Грушко посоветовал западным странам направить ту энергию, с которой они расследуют повреждение газопровода Balticconnector, на выявление виновных в подрывах "Северного потока — 2"."Если Латвия действительно исходит из того, что нанесение существенного ущерба приравнивается к акту вооруженного нападения, как это записано в стратегических документах НАТО, то Балтийское море должно было быть закрыто для американских кораблей после "Северного потока — 2" — прежде всего Германией", — добавил Грушко.Он подчеркнул, что поскольку в прессе продолжает раскручиваться версия о причастности Украины к взрывам на "Северных потоках", то должна быть прекращена любая помощь Киеву.Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией не работает из-за возможной утечки, так как вечером 8 октября в подводной трубе упало давление, управляющие системой Эстонии и Финляндии перекрыли подачу газа. Финские пограничники обнаружили место утечки газопровода. Центральная криминальная полиция считает, что, скорее всего, повреждения были нанесены умышленно. Место утечки находится в территориальных водах Финляндии.
https://ria.ru/20231023/rassledovanie-1904607033.html
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балтийское море
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балтийское море, россия, в мире, balticconnector, финляндия, эстония, александр грушко, эдгарс ринкевичс, нато
Балтийское море, Россия, В мире, Balticconnector, Финляндия, Эстония, Александр Грушко, Эдгарс Ринкевичс, НАТО
Грушко предупредил о последствиях остановки прохода по Балтийскому морю

Грушко: НАТО нарушит международное право при закрытии Балтийского моря для РФ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Закрытие Балтийского моря для российских судов будет грубейшим нарушением международного права, заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко.
"Брюссель и другие столицы стран НАТО должны понимать всю серьезность последствий такого шага. <...> Мы знаем, что некоторые политики и натовские стратеги мечтают превратить Балтийское море во внутреннее озеро НАТО. Но этого не будет, не будет никогда", — сказал дипломат.

О возможном закрытии Балтийского моря для всех российских судов в минувшую пятницу заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Он уточнил, что такое решение может быть принято, если расследование выявит участие России в повреждении газопровода Balticconnector. При этом политик добавил, что таких дискуссией пока не ведется, потому что что для выводов необходимо "дождаться конкретных и четких результатов расследования".

Грушко посоветовал западным странам направить ту энергию, с которой они расследуют повреждение газопровода Balticconnector, на выявление виновных в подрывах "Северного потока — 2".
"Если Латвия действительно исходит из того, что нанесение существенного ущерба приравнивается к акту вооруженного нападения, как это записано в стратегических документах НАТО, то Балтийское море должно было быть закрыто для американских кораблей после "Северного потока — 2" — прежде всего Германией", — добавил Грушко.
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Он подчеркнул, что поскольку в прессе продолжает раскручиваться версия о причастности Украины к взрывам на "Северных потоках", то должна быть прекращена любая помощь Киеву.
Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией не работает из-за возможной утечки, так как вечером 8 октября в подводной трубе упало давление, управляющие системой Эстонии и Финляндии перекрыли подачу газа. Финские пограничники обнаружили место утечки газопровода. Центральная криминальная полиция считает, что, скорее всего, повреждения были нанесены умышленно. Место утечки находится в территориальных водах Финляндии.
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
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Балтийское мореРоссияВ миреBalticconnectorФинляндияЭстонияАлександр ГрушкоЭдгарс РинкевичсНАТО
 
 
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