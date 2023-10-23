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Экс-президент Боливии призвал объявить Израиль государством-террористом

Экс-президент Боливии призвал объявить Израиль государством-террористом - РИА Новости, 23.10.2023

Экс-президент Боливии призвал объявить Израиль государством-террористом

Лидер боливийской левой партии "Движение к социализму" в соцсети X заявил, что правительству необходимо разорвать отношения с Израилем, осудить геноцид... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T00:43

2023-10-23T00:43

2023-10-23T00:48

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МЕХИКО, 23 окт - РИА Новости. Лидер боливийской левой партии "Движение к социализму" в соцсети X заявил, что правительству необходимо разорвать отношения с Израилем, осудить геноцид палестинцев, а также объявить Израиль террористическим государством. "Я повторяю призыв к нашему правительству помимо разрыва отношений с Израилем четко и решительно осудить массовые убийства и геноцид в отношении палестинского народа. Тот, кто не отвергает геноцид, является его соучастником. Геноцид в Палестине допустить нельзя. Израиль должен быть объявлен террористическим государством", - написал политик в своем блоге. По словам Моралеса, отношения Боливии и Израиля были в 2005 году разорваны исходя из "пацифистских и антиимпериалистических принципов" социалистического правительства, которое тогда пришло к власти. "После государственного переворота в ноябре 2019 года, поддержанного США, (временный президент Жанин - ред.) Аньес, подчиняясь приказам империи, восстановила отношения с Израилем. Прошло уже три года, и эти отношения, к сожалению, продолжаются", - добавил лидер "Движения к социализму". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, свыше 14 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

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в мире, израиль, россия, боливия, владимир путин, оон, хамас, эво моралес