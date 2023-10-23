https://ria.ru/20231023/mongoliya-1904702970.html

Абрамченко рассказала о стремительном развитии турпотока с Монголией

Абрамченко рассказала о стремительном развитии турпотока с Монголией - РИА Новости, 23.10.2023

Абрамченко рассказала о стремительном развитии турпотока с Монголией

Россия и Монголия договорились о развитии туризма, к концу 2023 года общий турпоток достигнет допандемийных 500 тысяч поездок, сказала журналистам вице-премьер... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T15:46

2023-10-23T15:46

2023-10-23T15:46

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монголия

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виктория абрамченко

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УЛАН-БАТОР, 23 окт - РИА Новости. Россия и Монголия договорились о развитии туризма, к концу 2023 года общий турпоток достигнет допандемийных 500 тысяч поездок, сказала журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко по итогам российско-монгольской межправкомиссии. "Договорились о содействии в сфере туризма. Ожидаем, что к концу этого года общий туристический поток достигнет допандемийного уровня в 500 тысяч поездок", - сказала Абрамченко. "Для развития туризма к концу года, совместно с монгольской и китайской сторонами, подготовим дорожную карту по реализации трансграничного туристского маршрута "Великий чайный путь" с набором конкретных проектов", - добавила она.

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новости - туризм, монголия, россия, виктория абрамченко, в мире