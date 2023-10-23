https://ria.ru/20231023/mongoliya-1904690833.html
Россия и Монголия создадут упрощенные таможенные коридоры
Россия и Монголия создадут упрощенные таможенные коридоры - РИА Новости, 23.10.2023
Россия и Монголия создадут упрощенные таможенные коридоры
Россия и Монголия договорились о создании упрощенных таможенных коридоров и активизируют работу над созданием временного соглашения ЕАЭС с Монголией о зоне... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T15:23
2023-10-23T15:23
2023-10-23T15:23
экономика
россия
монголия
виктория абрамченко
евразийский экономический союз
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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УЛАН-БАТОР, 23 окт - РИА Новости. Россия и Монголия договорились о создании упрощенных таможенных коридоров и активизируют работу над созданием временного соглашения ЕАЭС с Монголией о зоне свободной торговли, заявила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко по итогам российско-монгольской межправкомиссии. По словам вице-премьера, межправительственная комиссия доказала эффективность двустороннего диалога, построенного на принципах взаимного уважения и развития сотрудничества, проведена колоссальная работа. "Например, достигнуты договоренности о начале работы по направлению взаимного признания статуса уполномоченного экономического оператора. Подобный механизм позволит создать "упрощенные таможенные коридоры", - сказала вице-премьер. В частности, поставки между компаниями со статусом уполномоченного экономического оператора могут выпускаться ФТС России преимущественно в автоматическом режиме, то есть без какого-либо вмешательства со стороны таможенных инспекторов. "Договорились о разработке двустороннего международного договора. По результатам заседания комиссии договорились активизировать проработку временного соглашения с Евразийским экономическим союзом о создании зоны свободной торговли", - отметила Абрамченко.
https://ria.ru/20231017/diplomatiya-1903189568.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, монголия, виктория абрамченко, евразийский экономический союз, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Экономика, Россия, Монголия, Виктория Абрамченко, Евразийский экономический союз, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Россия и Монголия создадут упрощенные таможенные коридоры
Абрамченко: РФ и Монголия договорились создать упрощенные таможенные коридоры
УЛАН-БАТОР, 23 окт - РИА Новости. Россия и Монголия договорились о создании упрощенных таможенных коридоров и активизируют работу над созданием временного соглашения ЕАЭС с Монголией о зоне свободной торговли, заявила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко по итогам российско-монгольской межправкомиссии.
По словам вице-премьера, межправительственная комиссия доказала эффективность двустороннего диалога, построенного на принципах взаимного уважения и развития сотрудничества, проведена колоссальная работа.
«
"Например, достигнуты договоренности о начале работы по направлению взаимного признания статуса уполномоченного экономического оператора. Подобный механизм позволит создать "упрощенные таможенные коридоры", - сказала вице-премьер.
В частности, поставки между компаниями со статусом уполномоченного экономического оператора могут выпускаться ФТС России преимущественно в автоматическом режиме, то есть без какого-либо вмешательства со стороны таможенных инспекторов.
"Договорились о разработке двустороннего международного договора. По результатам заседания комиссии договорились активизировать проработку временного соглашения с Евразийским экономическим союзом о создании зоны свободной торговли", - отметила Абрамченко.
Межгосударственные отношения РФ и Монголии