https://ria.ru/20231023/mongoliya-1904690833.html

Россия и Монголия создадут упрощенные таможенные коридоры

Россия и Монголия создадут упрощенные таможенные коридоры - РИА Новости, 23.10.2023

Россия и Монголия создадут упрощенные таможенные коридоры

Россия и Монголия договорились о создании упрощенных таможенных коридоров и активизируют работу над созданием временного соглашения ЕАЭС с Монголией о зоне... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T15:23

2023-10-23T15:23

2023-10-23T15:23

экономика

россия

монголия

виктория абрамченко

евразийский экономический союз

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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УЛАН-БАТОР, 23 окт - РИА Новости. Россия и Монголия договорились о создании упрощенных таможенных коридоров и активизируют работу над созданием временного соглашения ЕАЭС с Монголией о зоне свободной торговли, заявила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко по итогам российско-монгольской межправкомиссии. По словам вице-премьера, межправительственная комиссия доказала эффективность двустороннего диалога, построенного на принципах взаимного уважения и развития сотрудничества, проведена колоссальная работа. "Например, достигнуты договоренности о начале работы по направлению взаимного признания статуса уполномоченного экономического оператора. Подобный механизм позволит создать "упрощенные таможенные коридоры", - сказала вице-премьер. В частности, поставки между компаниями со статусом уполномоченного экономического оператора могут выпускаться ФТС России преимущественно в автоматическом режиме, то есть без какого-либо вмешательства со стороны таможенных инспекторов. "Договорились о разработке двустороннего международного договора. По результатам заседания комиссии договорились активизировать проработку временного соглашения с Евразийским экономическим союзом о создании зоны свободной торговли", - отметила Абрамченко.

https://ria.ru/20231017/diplomatiya-1903189568.html

россия

монголия

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, монголия, виктория абрамченко, евразийский экономический союз, федеральная таможенная служба (фтс россии)