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Россия и Монголия создадут упрощенные таможенные коридоры - РИА Новости, 23.10.2023
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15:23 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/mongoliya-1904690833.html
Россия и Монголия создадут упрощенные таможенные коридоры
Россия и Монголия создадут упрощенные таможенные коридоры - РИА Новости, 23.10.2023
Россия и Монголия создадут упрощенные таможенные коридоры
Россия и Монголия договорились о создании упрощенных таможенных коридоров и активизируют работу над созданием временного соглашения ЕАЭС с Монголией о зоне... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T15:23
2023-10-23T15:23
экономика
россия
монголия
виктория абрамченко
евразийский экономический союз
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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УЛАН-БАТОР, 23 окт - РИА Новости. Россия и Монголия договорились о создании упрощенных таможенных коридоров и активизируют работу над созданием временного соглашения ЕАЭС с Монголией о зоне свободной торговли, заявила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко по итогам российско-монгольской межправкомиссии. По словам вице-премьера, межправительственная комиссия доказала эффективность двустороннего диалога, построенного на принципах взаимного уважения и развития сотрудничества, проведена колоссальная работа. "Например, достигнуты договоренности о начале работы по направлению взаимного признания статуса уполномоченного экономического оператора. Подобный механизм позволит создать "упрощенные таможенные коридоры", - сказала вице-премьер. В частности, поставки между компаниями со статусом уполномоченного экономического оператора могут выпускаться ФТС России преимущественно в автоматическом режиме, то есть без какого-либо вмешательства со стороны таможенных инспекторов. "Договорились о разработке двустороннего международного договора. По результатам заседания комиссии договорились активизировать проработку временного соглашения с Евразийским экономическим союзом о создании зоны свободной торговли", - отметила Абрамченко.
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Ольга Фомченкова
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экономика, россия, монголия, виктория абрамченко, евразийский экономический союз, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Экономика, Россия, Монголия, Виктория Абрамченко, Евразийский экономический союз, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Россия и Монголия создадут упрощенные таможенные коридоры

Абрамченко: РФ и Монголия договорились создать упрощенные таможенные коридоры

© РИА Новости / Игорь МанашировВид на столицу Монголии Улан-Батор
Вид на столицу Монголии Улан-Батор - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Игорь Манаширов
Вид на столицу Монголии Улан-Батор. Архивное фото
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УЛАН-БАТОР, 23 окт - РИА Новости. Россия и Монголия договорились о создании упрощенных таможенных коридоров и активизируют работу над созданием временного соглашения ЕАЭС с Монголией о зоне свободной торговли, заявила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко по итогам российско-монгольской межправкомиссии.
По словам вице-премьера, межправительственная комиссия доказала эффективность двустороннего диалога, построенного на принципах взаимного уважения и развития сотрудничества, проведена колоссальная работа.
«
"Например, достигнуты договоренности о начале работы по направлению взаимного признания статуса уполномоченного экономического оператора. Подобный механизм позволит создать "упрощенные таможенные коридоры", - сказала вице-премьер.
В частности, поставки между компаниями со статусом уполномоченного экономического оператора могут выпускаться ФТС России преимущественно в автоматическом режиме, то есть без какого-либо вмешательства со стороны таможенных инспекторов.
"Договорились о разработке двустороннего международного договора. По результатам заседания комиссии договорились активизировать проработку временного соглашения с Евразийским экономическим союзом о создании зоны свободной торговли", - отметила Абрамченко.
Флаги России и Монголии - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Межгосударственные отношения РФ и Монголии
17 октября, 00:51
 
ЭкономикаРоссияМонголияВиктория АбрамченкоЕвразийский экономический союзФедеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
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