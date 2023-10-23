https://ria.ru/20231023/mongoliya-1904690591.html
Россия вновь обсуждает с Монголией вывод карт "Мир" на рынок
Россия вновь обсуждает с Монголией вывод карт "Мир" на рынок - РИА Новости, 23.10.2023
Россия вновь обсуждает с Монголией вывод карт "Мир" на рынок
Москва и Улан-Батор вернулись к обсуждению выхода российских карт "Мир" на рынок Монголии, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T15:21
2023-10-23T15:21
2023-10-23T15:55
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УЛАН-БАТОР, 23 окт - РИА Новости. Москва и Улан-Батор вернулись к обсуждению выхода российских карт "Мир" на рынок Монголии, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. "Важным вопросом развития туризма остается возможность безналичной оплаты товаров и услуг российскими туристами с использованием карт "Мир" или альтернативных способов оплаты. Также вернулись к обсуждению этого вопроса", - сказала Абрамченко по итогам заседания российско-монгольской межправкомиссии. Ранее в сентябре первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина ("Единая Россия") выразила обеспокоенность отсутствием хождения карты "Мир" в Монголии, что оказывает влияние на комфортное пребывание там российских туристов. По ее словам, остается нерешенным вопрос, связанный с подключением монгольских банков к Системе передачи финансовых сообщений Банка России с целью обеспечения защищенного обмена финансовой информацией между кредитными организациями двух стран.
https://ria.ru/20230803/mir-1887982789.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, монголия, россия, виктория абрамченко, карта "мир", платежная система "мир", новости - туризм
Экономика, Монголия, Россия, Виктория Абрамченко, Карта "Мир", Платежная система "Мир", Туризм, Новости - Туризм
Россия вновь обсуждает с Монголией вывод карт "Мир" на рынок
Абрамченко: Россия вернулась к обсуждению вывода карт "Мир" на рынок Монголии