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Россия вновь обсуждает с Монголией вывод карт "Мир" на рынок - РИА Новости, 23.10.2023
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Туризм
 
15:21 23.10.2023 (обновлено: 15:55 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/mongoliya-1904690591.html
Россия вновь обсуждает с Монголией вывод карт "Мир" на рынок
Россия вновь обсуждает с Монголией вывод карт "Мир" на рынок - РИА Новости, 23.10.2023
Россия вновь обсуждает с Монголией вывод карт "Мир" на рынок
Москва и Улан-Батор вернулись к обсуждению выхода российских карт "Мир" на рынок Монголии, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T15:21
2023-10-23T15:55
экономика
монголия
россия
виктория абрамченко
карта "мир"
платежная система "мир"
туризм
новости - туризм
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УЛАН-БАТОР, 23 окт - РИА Новости. Москва и Улан-Батор вернулись к обсуждению выхода российских карт "Мир" на рынок Монголии, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. "Важным вопросом развития туризма остается возможность безналичной оплаты товаров и услуг российскими туристами с использованием карт "Мир" или альтернативных способов оплаты. Также вернулись к обсуждению этого вопроса", - сказала Абрамченко по итогам заседания российско-монгольской межправкомиссии. Ранее в сентябре первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина ("Единая Россия") выразила обеспокоенность отсутствием хождения карты "Мир" в Монголии, что оказывает влияние на комфортное пребывание там российских туристов. По ее словам, остается нерешенным вопрос, связанный с подключением монгольских банков к Системе передачи финансовых сообщений Банка России с целью обеспечения защищенного обмена финансовой информацией между кредитными организациями двух стран.
https://ria.ru/20230803/mir-1887982789.html
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экономика, монголия, россия, виктория абрамченко, карта "мир", платежная система "мир", новости - туризм
Экономика, Монголия, Россия, Виктория Абрамченко, Карта "Мир", Платежная система "Мир", Туризм, Новости - Туризм
Россия вновь обсуждает с Монголией вывод карт "Мир" на рынок

Абрамченко: Россия вернулась к обсуждению вывода карт "Мир" на рынок Монголии

© РИА Новости / Игорь Егоров | Перейти в медиабанкКарта "Мир"
Карта Мир - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Игорь Егоров
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УЛАН-БАТОР, 23 окт - РИА Новости. Москва и Улан-Батор вернулись к обсуждению выхода российских карт "Мир" на рынок Монголии, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
"Важным вопросом развития туризма остается возможность безналичной оплаты товаров и услуг российскими туристами с использованием карт "Мир" или альтернативных способов оплаты. Также вернулись к обсуждению этого вопроса", - сказала Абрамченко по итогам заседания российско-монгольской межправкомиссии.
Ранее в сентябре первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина ("Единая Россия") выразила обеспокоенность отсутствием хождения карты "Мир" в Монголии, что оказывает влияние на комфортное пребывание там российских туристов. По ее словам, остается нерешенным вопрос, связанный с подключением монгольских банков к Системе передачи финансовых сообщений Банка России с целью обеспечения защищенного обмена финансовой информацией между кредитными организациями двух стран.
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ТуризмЭкономикаМонголияРоссияВиктория АбрамченкоКарта "Мир"Платежная система "Мир"Новости - Туризм
 
 
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