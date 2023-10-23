Югра и Индия создадут совместное предприятие по переработке мха
Югра и Индия создадут совместное предприятие в сфере добычи и переработки мха
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 окт – РИА Новости. Компания "Ягоды Югры" из Ханты-Мансийского автономного округа и индийская компания ASV Overseas Private Ltd. планируют создать совместное предприятие в сфере добычи и переработки мха, ожидаемый объем заготовки продукции за один летний цикл составит около 300 тонн, сообщает Фонд развития Югры.
"В Индии существует государственная программа по развитию вертикального агропользования, в том числе с использованием мха. Это востребованное направление для инвестиций и нам интересно сотрудничество с Югрой. Мохобрикеты – сфагнум, с применением индийских технологий, можно использовать не только в агропромышленном секторе, но и в медицинском – изготавливать противопролежневые подушки, матрацы, коврики. Также наша компания готова организовать экспорт югорской клюквы через Дубай", - приводятся в сообщении слова директора компании ASV Overseas Private Ltd. Сунила Джейн.
По информации фонда, в настоящее время предприятие ООО "Ягоды Югры" арендует 200 гектаров земель лесного фонда. Проекты по освоению лесов прошли государственную экспертизу, и сейчас идет обустройство товарно-промышленных плантации для посадки ягод. В процессе подготовки плантаций осуществляется снятие верхнего слоя мха, который будет использован для переработки индийской компанией. По оценкам, планируемый объем заготовки продукции за один летний цикл составит около 300 тонн, добавили в фонде.
Как уточнил генеральный директор Фонда развития Югры Роман Колупаев, фонд возьмет проект на сопровождение, окажет содействие в формировании плана мероприятий с учетом специфики сезонности сбора мха, его упаковки, транспортировки и экспорта.