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Югра и Индия создадут совместное предприятие по переработке мха - РИА Новости, 23.10.2023
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
10:19 23.10.2023 (обновлено: 10:20 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/mokh-1904599067.html
Югра и Индия создадут совместное предприятие по переработке мха
Югра и Индия создадут совместное предприятие по переработке мха - РИА Новости, 23.10.2023
Югра и Индия создадут совместное предприятие по переработке мха
Компания "Ягоды Югры" из Ханты-Мансийского автономного округа и индийская компания ASV Overseas Private Ltd. планируют создать совместное предприятие в сфере... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T10:19
2023-10-23T10:20
ханты-мансийский автономный округ
экономика
роман колупаев
индия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 окт – РИА Новости. Компания "Ягоды Югры" из Ханты-Мансийского автономного округа и индийская компания ASV Overseas Private Ltd. планируют создать совместное предприятие в сфере добычи и переработки мха, ожидаемый объем заготовки продукции за один летний цикл составит около 300 тонн, сообщает Фонд развития Югры. "В Индии существует государственная программа по развитию вертикального агропользования, в том числе с использованием мха. Это востребованное направление для инвестиций и нам интересно сотрудничество с Югрой. Мохобрикеты – сфагнум, с применением индийских технологий, можно использовать не только в агропромышленном секторе, но и в медицинском – изготавливать противопролежневые подушки, матрацы, коврики. Также наша компания готова организовать экспорт югорской клюквы через Дубай", - приводятся в сообщении слова директора компании ASV Overseas Private Ltd. Сунила Джейн. По информации фонда, в настоящее время предприятие ООО "Ягоды Югры" арендует 200 гектаров земель лесного фонда. Проекты по освоению лесов прошли государственную экспертизу, и сейчас идет обустройство товарно-промышленных плантации для посадки ягод. В процессе подготовки плантаций осуществляется снятие верхнего слоя мха, который будет использован для переработки индийской компанией. По оценкам, планируемый объем заготовки продукции за один летний цикл составит около 300 тонн, добавили в фонде. Как уточнил генеральный директор Фонда развития Югры Роман Колупаев, фонд возьмет проект на сопровождение, окажет содействие в формировании плана мероприятий с учетом специфики сезонности сбора мха, его упаковки, транспортировки и экспорта.
https://ria.ru/20231007/pereselenie-1901200486.html
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экономика, роман колупаев, индия
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Экономика, Роман Колупаев, Индия
Югра и Индия создадут совместное предприятие по переработке мха

Югра и Индия создадут совместное предприятие в сфере добычи и переработки мха

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМох
Мох - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 окт – РИА Новости. Компания "Ягоды Югры" из Ханты-Мансийского автономного округа и индийская компания ASV Overseas Private Ltd. планируют создать совместное предприятие в сфере добычи и переработки мха, ожидаемый объем заготовки продукции за один летний цикл составит около 300 тонн, сообщает Фонд развития Югры.
"В Индии существует государственная программа по развитию вертикального агропользования, в том числе с использованием мха. Это востребованное направление для инвестиций и нам интересно сотрудничество с Югрой. Мохобрикеты – сфагнум, с применением индийских технологий, можно использовать не только в агропромышленном секторе, но и в медицинском – изготавливать противопролежневые подушки, матрацы, коврики. Также наша компания готова организовать экспорт югорской клюквы через Дубай", - приводятся в сообщении слова директора компании ASV Overseas Private Ltd. Сунила Джейн.
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По информации фонда, в настоящее время предприятие ООО "Ягоды Югры" арендует 200 гектаров земель лесного фонда. Проекты по освоению лесов прошли государственную экспертизу, и сейчас идет обустройство товарно-промышленных плантации для посадки ягод. В процессе подготовки плантаций осуществляется снятие верхнего слоя мха, который будет использован для переработки индийской компанией. По оценкам, планируемый объем заготовки продукции за один летний цикл составит около 300 тонн, добавили в фонде.
Как уточнил генеральный директор Фонда развития Югры Роман Колупаев, фонд возьмет проект на сопровождение, окажет содействие в формировании плана мероприятий с учетом специфики сезонности сбора мха, его упаковки, транспортировки и экспорта.
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