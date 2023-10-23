https://ria.ru/20231023/mogila-1904728189.html

В Калининграде задержали пару, занимавшуюся сексом на братской могиле

В Калининграде задержали пару, занимавшуюся сексом на братской могиле - РИА Новости, 23.10.2023

В Калининграде задержали пару, занимавшуюся сексом на братской могиле

Уголовное дело возбудили на двух жителей Калининграда, занявшихся сексом у мемориала воинам, погибшим при штурме Кенигсберга, сообщает СУСК по области в... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T16:24

2023-10-23T16:24

2023-10-23T16:24

происшествия

калининград

россия

калининградская область

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЛИНИНГРАД, 23 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбудили на двух жителей Калининграда, занявшихся сексом у мемориала воинам, погибшим при штурме Кенигсберга, сообщает СУСК по области в понедельник. Мужчина и женщина вдвое старше него предались любовным утехам на братской могиле. "По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ "Осквернение места захоронения и намогильного сооружения", - говорится в релизе. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе управления, подозреваемому мужчине 26 лет, а его подруге - 50. "Жильцы дома напротив увидели сие действо и сообщили куда следует. Личности фигурантов оперативно установлены сотрудниками ППС по Центральном району Калининграда", - отметили в управлении.

https://ria.ru/20230324/delo-1860500238.html

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россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, калининград, россия, калининградская область, следственный комитет россии (ск рф)