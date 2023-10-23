https://ria.ru/20231023/mo-1904687520.html

Российские войска отразили девять атак ВСУ на Купянском направлении

Российские войска отразили девять атак ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 23.10.2023

Российские войска отразили девять атак ВСУ на Купянском направлении

На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и ТОС отразили девять атак штурмовых групп 32-й, 41-й... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T15:07

2023-10-23T15:07

2023-10-23T15:20

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украина

вооруженные силы рф

харьковская область

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и ТОС отразили девять атак штурмовых групп 32-й, 41-й механизированных, 57-й пехотной и 68-й егерской бригад ВСУ в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области и Новоегоровки ЛНР. В районе Ольшан Харьковской области пресечена деятельность украинской ДРГ."За сутки потери противника составили до 195 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", а также орудие Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Степовая Новоселовка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20231022/spetsoperatsiya-1903897573.html

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россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, харьковская область