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Лавров высказался о палестино-израильском конфликте - РИА Новости, 23.10.2023
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20:10 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/mir-1904794445.html
Лавров высказался о палестино-израильском конфликте
Лавров высказался о палестино-израильском конфликте - РИА Новости, 23.10.2023
Лавров высказался о палестино-израильском конфликте
Россия всегда подчеркивала свою приверженность обеспечению безопасности Израиля, стране нужен мир, но мир нужен и палестинцам, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T20:10
2023-10-23T20:10
в мире
израиль
россия
ближний восток
сергей лавров
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕГЕРАН, 23 окт - РИА Новости. Россия всегда подчеркивала свою приверженность обеспечению безопасности Израиля, стране нужен мир, но мир нужен и палестинцам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Президент (РФ Владимир) Путин неизменно подчеркивал в своих международных выступлениях, посвященных Ближнему Востоку, нашу особую приверженность обеспечению безопасности Израиля. Мы видим, в каких геополитических условиях эта страна развивается. Мы понимаем, что ей нужен мир. Но мир также нужен её соседям. Это включает в себя и Сирию, и Ливан, и палестинцев", - сказал Лавров по итогам заседания формата "3+3" по Южному Кавказу. Министр добавил, что Россия готова содействовать урегулированию палестино-израильского конфликта, Москва находится в нормальных отношениях со всеми его сторонами. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231023/zhaloba-1904781905.html
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
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в мире, израиль, россия, ближний восток, сергей лавров, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Ближний Восток, Сергей Лавров, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Лавров высказался о палестино-израильском конфликте

Лавров: мир нужен не только Израилю, но и палестинцам

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 23 окт - РИА Новости. Россия всегда подчеркивала свою приверженность обеспечению безопасности Израиля, стране нужен мир, но мир нужен и палестинцам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Президент (РФ Владимир) Путин неизменно подчеркивал в своих международных выступлениях, посвященных Ближнему Востоку, нашу особую приверженность обеспечению безопасности Израиля. Мы видим, в каких геополитических условиях эта страна развивается. Мы понимаем, что ей нужен мир. Но мир также нужен её соседям. Это включает в себя и Сирию, и Ливан, и палестинцев", - сказал Лавров по итогам заседания формата "3+3" по Южному Кавказу.
Министр добавил, что Россия готова содействовать урегулированию палестино-израильского конфликта, Москва находится в нормальных отношениях со всеми его сторонами.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
Последствия израильских авиаударов в Газе - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Палестина подаст жалобу в МУС на Израиль с обвинением в геноциде
23 октября, 19:03
По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Геноцид — это не преступление: Запад "вписался" за Израиль
13 октября, 08:00
 
В миреИзраильРоссияБлижний ВостокСергей ЛавровХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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