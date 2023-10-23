https://ria.ru/20231023/minoborony-1904766177.html

Матвиенко считает важным услышать просьбы Минобороны из первых уст

Матвиенко считает важным услышать просьбы Минобороны из первых уст - РИА Новости, 23.10.2023

Матвиенко считает важным услышать просьбы Минобороны из первых уст

Совету Федерации важно услышать "из первых уст" от руководства Минобороны РФ то, чем законодатели могут помочь военному ведомству в обеспечении СВО, заявила в... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T18:23

2023-10-23T18:23

2023-10-23T18:27

безопасность

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Совету Федерации важно услышать "из первых уст" от руководства Минобороны РФ то, чем законодатели могут помочь военному ведомству в обеспечении СВО, заявила в понедельник председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Председатель верхней палаты парламента и комитет Совфеда по обороне и безопасности посетили по приглашению главы военного ведомства РФ Сергея Шойгу Национальный центр обороны, где провели выездное совещание. "Вы пригласили в Центр управления национальной обороной членов комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. И конечно, встреча с министром обороны, с вашими заместителями, для них это важно, из первых уст услышать оценки, и ситуацию, и в чем нужна еще, возможно, поддержка законодателей. Конечно же, важна, очень важна консолидация общества, но не менее важна слаженная работа всех органов власти исполнительной, законодательной", - цитируется Матвиенко пресс-службой Минобороны РФ. В ходе встречи были рассмотрены вопросы выполнения бюджетного финансирования целевых заданий по поставкам вооружений и техники, реализации комплекса мер поддержки участников спецоперации и членов их семей, в том числе законодательные инициативы, предложенные членами профильного комитета Совфеда.

https://ria.ru/20230728/otsrochki-1886808530.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)