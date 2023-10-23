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Матвиенко считает важным услышать просьбы Минобороны из первых уст - РИА Новости, 23.10.2023
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18:23 23.10.2023 (обновлено: 18:27 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/minoborony-1904766177.html
Матвиенко считает важным услышать просьбы Минобороны из первых уст
Матвиенко считает важным услышать просьбы Минобороны из первых уст - РИА Новости, 23.10.2023
Матвиенко считает важным услышать просьбы Минобороны из первых уст
Совету Федерации важно услышать "из первых уст" от руководства Минобороны РФ то, чем законодатели могут помочь военному ведомству в обеспечении СВО, заявила в... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T18:23
2023-10-23T18:27
безопасность
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Совету Федерации важно услышать "из первых уст" от руководства Минобороны РФ то, чем законодатели могут помочь военному ведомству в обеспечении СВО, заявила в понедельник председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Председатель верхней палаты парламента и комитет Совфеда по обороне и безопасности посетили по приглашению главы военного ведомства РФ Сергея Шойгу Национальный центр обороны, где провели выездное совещание. "Вы пригласили в Центр управления национальной обороной членов комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. И конечно, встреча с министром обороны, с вашими заместителями, для них это важно, из первых уст услышать оценки, и ситуацию, и в чем нужна еще, возможно, поддержка законодателей. Конечно же, важна, очень важна консолидация общества, но не менее важна слаженная работа всех органов власти исполнительной, законодательной", - цитируется Матвиенко пресс-службой Минобороны РФ. В ходе встречи были рассмотрены вопросы выполнения бюджетного финансирования целевых заданий по поставкам вооружений и техники, реализации комплекса мер поддержки участников спецоперации и членов их семей, в том числе законодательные инициативы, предложенные членами профильного комитета Совфеда.
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безопасность, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Матвиенко считает важным услышать просьбы Минобороны из первых уст

Матвиенко: Совфеду важно услышать из первых уст, чем он может помочь Минобороны

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Совету Федерации важно услышать "из первых уст" от руководства Минобороны РФ то, чем законодатели могут помочь военному ведомству в обеспечении СВО, заявила в понедельник председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
Председатель верхней палаты парламента и комитет Совфеда по обороне и безопасности посетили по приглашению главы военного ведомства РФ Сергея Шойгу Национальный центр обороны, где провели выездное совещание.
"Вы пригласили в Центр управления национальной обороной членов комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. И конечно, встреча с министром обороны, с вашими заместителями, для них это важно, из первых уст услышать оценки, и ситуацию, и в чем нужна еще, возможно, поддержка законодателей. Конечно же, важна, очень важна консолидация общества, но не менее важна слаженная работа всех органов власти исполнительной, законодательной", - цитируется Матвиенко пресс-службой Минобороны РФ.
В ходе встречи были рассмотрены вопросы выполнения бюджетного финансирования целевых заданий по поставкам вооружений и техники, реализации комплекса мер поддержки участников спецоперации и членов их семей, в том числе законодательные инициативы, предложенные членами профильного комитета Совфеда.
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БезопасностьРоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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