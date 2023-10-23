https://ria.ru/20231023/minoborony-1904766177.html
Матвиенко считает важным услышать просьбы Минобороны из первых уст
Матвиенко считает важным услышать просьбы Минобороны из первых уст - РИА Новости, 23.10.2023
Матвиенко считает важным услышать просьбы Минобороны из первых уст
Совету Федерации важно услышать "из первых уст" от руководства Минобороны РФ то, чем законодатели могут помочь военному ведомству в обеспечении СВО, заявила в... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T18:23
2023-10-23T18:23
2023-10-23T18:27
безопасность
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Совету Федерации важно услышать "из первых уст" от руководства Минобороны РФ то, чем законодатели могут помочь военному ведомству в обеспечении СВО, заявила в понедельник председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Председатель верхней палаты парламента и комитет Совфеда по обороне и безопасности посетили по приглашению главы военного ведомства РФ Сергея Шойгу Национальный центр обороны, где провели выездное совещание. "Вы пригласили в Центр управления национальной обороной членов комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. И конечно, встреча с министром обороны, с вашими заместителями, для них это важно, из первых уст услышать оценки, и ситуацию, и в чем нужна еще, возможно, поддержка законодателей. Конечно же, важна, очень важна консолидация общества, но не менее важна слаженная работа всех органов власти исполнительной, законодательной", - цитируется Матвиенко пресс-службой Минобороны РФ. В ходе встречи были рассмотрены вопросы выполнения бюджетного финансирования целевых заданий по поставкам вооружений и техники, реализации комплекса мер поддержки участников спецоперации и членов их семей, в том числе законодательные инициативы, предложенные членами профильного комитета Совфеда.
https://ria.ru/20230728/otsrochki-1886808530.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Матвиенко считает важным услышать просьбы Минобороны из первых уст
Матвиенко: Совфеду важно услышать из первых уст, чем он может помочь Минобороны
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Совету Федерации важно услышать "из первых уст" от руководства Минобороны РФ то, чем законодатели могут помочь военному ведомству в обеспечении СВО, заявила в понедельник председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
Председатель верхней палаты парламента и комитет Совфеда по обороне и безопасности посетили по приглашению главы военного ведомства РФ Сергея Шойгу
Национальный центр обороны, где провели выездное совещание.
"Вы пригласили в Центр управления национальной обороной членов комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. И конечно, встреча с министром обороны, с вашими заместителями, для них это важно, из первых уст услышать оценки, и ситуацию, и в чем нужна еще, возможно, поддержка законодателей. Конечно же, важна, очень важна консолидация общества, но не менее важна слаженная работа всех органов власти исполнительной, законодательной", - цитируется Матвиенко пресс-службой Минобороны РФ.
В ходе встречи были рассмотрены вопросы выполнения бюджетного финансирования целевых заданий по поставкам вооружений и техники, реализации комплекса мер поддержки участников спецоперации и членов их семей, в том числе законодательные инициативы, предложенные членами профильного комитета Совфеда.
Матвиенко сообщила, что по отсрочкам от службы в армии ничего не меняется