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Следующая встреча глав МИД формата "3+3" пройдет в 2024 году - РИА Новости, 23.10.2023
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19:36 23.10.2023 (обновлено: 20:38 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/mid-1904790035.html
Следующая встреча глав МИД формата "3+3" пройдет в 2024 году
Следующая встреча глав МИД формата "3+3" пройдет в 2024 году - РИА Новости, 23.10.2023
Следующая встреча глав МИД формата "3+3" пройдет в 2024 году
Следующая встреча глав МИД в формате "3+3" пройдет в Турции в первой половине 2024 года, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T19:36
2023-10-23T20:38
в мире
турция
россия
сергей лавров
иран
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ТЕГЕРАН, 23 окт - РИА Новости. Следующая встреча глав МИД в формате "3+3" пройдет в Турции в первой половине 2024 года, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Стороны договорились о том, что каждая из стран-участниц назначит специального представителя, который сформулирует национальные идеи в рамках каждого из упомянутых мной направлений. Затем все это будет скоординировано нашими турецкими коллегами, которые будут принимать у себя вторую министерскую встречу, которую наметили примерно на первое полугодие следующего года", - сказал он журналистам.Лавров в понедельник принял участие в министерской встрече формата "3+3" по Закавказью в Тегеране.Сам формат предполагает участие России, Ирана, Армении, Азербайджана, Турции и Грузии, однако Тбилиси сообщал, что не планирует участвовать в инициативе.Первое заседание группы прошло в декабре 2021 года в Москве, но не на министерском уровне, а на уровне заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана.
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в мире, турция, россия, сергей лавров, иран
В мире, Турция, Россия, Сергей Лавров, Иран
Следующая встреча глав МИД формата "3+3" пройдет в 2024 году

Лавров: следующая встреча глав МИД формата "3+3" пройдет в Турции в 2024 году

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 23 окт - РИА Новости. Следующая встреча глав МИД в формате "3+3" пройдет в Турции в первой половине 2024 года, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Стороны договорились о том, что каждая из стран-участниц назначит специального представителя, который сформулирует национальные идеи в рамках каждого из упомянутых мной направлений. Затем все это будет скоординировано нашими турецкими коллегами, которые будут принимать у себя вторую министерскую встречу, которую наметили примерно на первое полугодие следующего года", - сказал он журналистам.
Лавров в понедельник принял участие в министерской встрече формата "3+3" по Закавказью в Тегеране.
Сам формат предполагает участие России, Ирана, Армении, Азербайджана, Турции и Грузии, однако Тбилиси сообщал, что не планирует участвовать в инициативе.
Первое заседание группы прошло в декабре 2021 года в Москве, но не на министерском уровне, а на уровне заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана.
Сергей Лавров и Джейхун Байрамов - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Лавров и Байрамов обсудили подходы региональной платформы "3+3"
20 октября, 17:32
 
В миреТурцияРоссияСергей ЛавровИран
 
 
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