https://ria.ru/20231023/mid-1904790035.html
Следующая встреча глав МИД формата "3+3" пройдет в 2024 году
Следующая встреча глав МИД формата "3+3" пройдет в 2024 году - РИА Новости, 23.10.2023
Следующая встреча глав МИД формата "3+3" пройдет в 2024 году
Следующая встреча глав МИД в формате "3+3" пройдет в Турции в первой половине 2024 года, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T19:36
2023-10-23T19:36
2023-10-23T20:38
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ТЕГЕРАН, 23 окт - РИА Новости. Следующая встреча глав МИД в формате "3+3" пройдет в Турции в первой половине 2024 года, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Стороны договорились о том, что каждая из стран-участниц назначит специального представителя, который сформулирует национальные идеи в рамках каждого из упомянутых мной направлений. Затем все это будет скоординировано нашими турецкими коллегами, которые будут принимать у себя вторую министерскую встречу, которую наметили примерно на первое полугодие следующего года", - сказал он журналистам.Лавров в понедельник принял участие в министерской встрече формата "3+3" по Закавказью в Тегеране.Сам формат предполагает участие России, Ирана, Армении, Азербайджана, Турции и Грузии, однако Тбилиси сообщал, что не планирует участвовать в инициативе.Первое заседание группы прошло в декабре 2021 года в Москве, но не на министерском уровне, а на уровне заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана.
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в мире, турция, россия, сергей лавров, иран
В мире, Турция, Россия, Сергей Лавров, Иран
Следующая встреча глав МИД формата "3+3" пройдет в 2024 году
Лавров: следующая встреча глав МИД формата "3+3" пройдет в Турции в 2024 году