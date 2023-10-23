https://ria.ru/20231023/mid-1904621600.html

МИД Латвии сообщил о позиции ЕС по конфликту между Израилем и Палестиной

МИД Латвии сообщил о позиции ЕС по конфликту между Израилем и Палестиной - РИА Новости, 23.10.2023

МИД Латвии сообщил о позиции ЕС по конфликту между Израилем и Палестиной

Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что не видит противоречия в том, что Европа поддерживает Израиль в борьбе против терроризма и обеспокоена... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T12:03

2023-10-23T12:03

2023-10-23T12:03

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что не видит противоречия в том, что Европа поддерживает Израиль в борьбе против терроризма и обеспокоена гуманитарной ситуацией в Газе, где много жертв среди мирного населения. "Три основных пункта. Первое - полная поддержка Израиля. Израильское независимое государство имеет право и даже обязанность защищать себя. Второе - полное осуждение ХАМАС... И третье - послание израильским друзьям, просьба при вытеснении террористов из Газы учитывать гуманитарную ситуацию. То есть преследовать террористов ХАМАС - да, но учитывать и гуманитарную ситуацию. Не все палестинцы в ХАМАС, не все палестинцы террористы. Но это не уменьшает необходимость бороться с терроризмом", - сказал Кариньш журналистам перед началом совета глав МИД стран ЕС в Люксембурге. Трансляция велась на сайте ЕК. Он уточнил, что "нет противоречия в том, что Европа поддерживает Израиль, но беспокоится за жизнь и благополучие мирного населения Палестины". Журналист спросил у Кариньша, является ли борьбой против терроризма убийство мирных жителей, которых в Газе погибло уже более 4,7 тысячи. "Еще раз: это ХАМАС атаковал Израиль, не Израиль атаковал Газу. Израиль сейчас борется с ХАМАС, который находится в Газе среди пары миллионов гражданских", - ответил Кариньш. Журналист уточнил, верит ли сам Кариньш, что "бомбежки мирного населения являются борьбой с ХАМАС". "Мы очень обеспокоены жертвами среди мирного населения в ходе этого процесса. Мы призываем Израиль в борьбе с ХАМАС учитывать жизнь и благополучие палестинского мирного населения", - сказал Кариньш. По его словам, к деэскалации может привести только создание независимого государства Палестина, поэтому необходимо вести переговоры в этом направлении. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт много десятилетий является источником напряженности на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231023/bezhentsy-1904619520.html

https://ria.ru/20231016/evakuatsiya-1903121938.html

https://ria.ru/20231007/izrail-1901183139.html

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