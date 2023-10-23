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Глава СК поручил завести дело после ЧП на мемориале в Архангельской области - РИА Новости, 23.10.2023
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16:59 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/memorial-1904740833.html
Глава СК поручил завести дело после ЧП на мемориале в Архангельской области
Глава СК поручил завести дело после ЧП на мемориале в Архангельской области - РИА Новости, 23.10.2023
Глава СК поручил завести дело после ЧП на мемориале в Архангельской области
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту повреждения несовершеннолетними воинского мемориала в... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T16:59
2023-10-23T16:59
происшествия
архангельская область
котлас
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МУРМАНСК, 23 окт – РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту повреждения несовершеннолетними воинского мемориала в Архангельской области, сообщается в Telegram-канале ведомства. Инцидент произошел 3 октября ночью в парке культуры и отдыха города Котласа. Как установили следователи, несовершеннолетние подожгли венки у памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны. В связи с повреждением мемориала потребуется проведение восстановительно-реставрационных работ. Сотрудники СУСК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводят процессуальную проверку. "Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ по Архангельской области и НАО Попову А.В. возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительно установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231012/memorial-1902337199.html
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происшествия, архангельская область, котлас, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Архангельская область, Котлас, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Глава СК поручил завести дело после ЧП на мемориале в Архангельской области

Бастрыкин поручил возбудить дело после поджога венков на мемориале в Котласе

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МУРМАНСК, 23 окт – РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту повреждения несовершеннолетними воинского мемориала в Архангельской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Инцидент произошел 3 октября ночью в парке культуры и отдыха города Котласа. Как установили следователи, несовершеннолетние подожгли венки у памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны. В связи с повреждением мемориала потребуется проведение восстановительно-реставрационных работ.
Сотрудники СУСК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводят процессуальную проверку.
«
"Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ по Архангельской области и НАО Попову А.В. возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительно установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияАрхангельская областьКотласАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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