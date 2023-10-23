https://ria.ru/20231023/memorial-1904740833.html

Глава СК поручил завести дело после ЧП на мемориале в Архангельской области

Глава СК поручил завести дело после ЧП на мемориале в Архангельской области - РИА Новости, 23.10.2023

Глава СК поручил завести дело после ЧП на мемориале в Архангельской области

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту повреждения несовершеннолетними воинского мемориала в... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T16:59

2023-10-23T16:59

2023-10-23T16:59

происшествия

архангельская область

котлас

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МУРМАНСК, 23 окт – РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту повреждения несовершеннолетними воинского мемориала в Архангельской области, сообщается в Telegram-канале ведомства. Инцидент произошел 3 октября ночью в парке культуры и отдыха города Котласа. Как установили следователи, несовершеннолетние подожгли венки у памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны. В связи с повреждением мемориала потребуется проведение восстановительно-реставрационных работ. Сотрудники СУСК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводят процессуальную проверку. "Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ по Архангельской области и НАО Попову А.В. возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительно установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231012/memorial-1902337199.html

архангельская область

котлас

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Ольга Фомченкова

происшествия, архангельская область, котлас, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)