https://ria.ru/20231023/memorial-1904740833.html
Глава СК поручил завести дело после ЧП на мемориале в Архангельской области
Глава СК поручил завести дело после ЧП на мемориале в Архангельской области - РИА Новости, 23.10.2023
Глава СК поручил завести дело после ЧП на мемориале в Архангельской области
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту повреждения несовершеннолетними воинского мемориала в... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T16:59
2023-10-23T16:59
2023-10-23T16:59
происшествия
архангельская область
котлас
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МУРМАНСК, 23 окт – РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту повреждения несовершеннолетними воинского мемориала в Архангельской области, сообщается в Telegram-канале ведомства. Инцидент произошел 3 октября ночью в парке культуры и отдыха города Котласа. Как установили следователи, несовершеннолетние подожгли венки у памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны. В связи с повреждением мемориала потребуется проведение восстановительно-реставрационных работ. Сотрудники СУСК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводят процессуальную проверку. "Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ по Архангельской области и НАО Попову А.В. возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительно установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231012/memorial-1902337199.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, архангельская область, котлас, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Архангельская область, Котлас, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Глава СК поручил завести дело после ЧП на мемориале в Архангельской области
Бастрыкин поручил возбудить дело после поджога венков на мемориале в Котласе