https://ria.ru/20231023/malayziya-1904656340.html

В Малайзии начали отстреливать крокодилов после нападения на людей

В Малайзии начали отстреливать крокодилов после нападения на людей - РИА Новости, 23.10.2023

В Малайзии начали отстреливать крокодилов после нападения на людей

Малазийские охотники убили пять крокодилов после участившихся случаев нападения на людей, сообщает местное издание The Star. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T13:55

2023-10-23T13:55

2023-10-23T13:55

малайзия

в мире

сабах

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Малазийские охотники убили пять крокодилов после участившихся случаев нападения на людей, сообщает местное издание The Star. По информации издания, охотники начали отстреливать крокодилов в тех местах, где они чаще нападают на людей - в районах Кота-Белуд и Лахад-Дату восточного штата Сабах. За последние месяцы там было зафиксировано три нападения крокодилов на людей. Первый случай произошел в конце сентября, второй и третий - в середине октября. Все инциденты произошли, когда люди рыбачили. Их тела до сих пор не найдены. По данным отчета Международного журнала биологии и биомедицинской инженерии на 2022 год, в Малайзии крокодилы чаще всего нападают на людей в сезон дождей, который длится с октября по март. Чаще всего рептилия нападает на человека во время рыбалки или купания.

https://ria.ru/20230702/krokodil-1881759489.html

малайзия

сабах

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малайзия, в мире, сабах