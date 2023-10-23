https://ria.ru/20231023/lnr-1904739433.html

В ЛНР с начала года от действий Киева погибли 65 человек

В ЛНР с начала года от действий Киева погибли 65 человек - РИА Новости, 23.10.2023

В ЛНР с начала года от действий Киева погибли 65 человек

По меньшей мере 65 человек, в том числе один ребенок, погибли в Луганской Народной Республике в результате обстрелов и подрывах на взрывоопасных предметах,... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T16:55

2023-10-23T16:55

2023-10-23T16:55

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799302193_81:157:1381:888_1920x0_80_0_0_44028017102d8d1f5ef6aa8bd5fd57cb.jpg

ЛУГАНСК, 23 окт - РИА Новости. По меньшей мере 65 человек, в том числе один ребенок, погибли в Луганской Народной Республике в результате обстрелов и подрывах на взрывоопасных предметах, сообщили РИА Новости в военной комендатуре республики. "В результате обстрелов и подрыва на взрывоопасных предметах на территории ЛНР с 1 января по 22 октября 2023 года погибло 65 человек (в том числе 1 ребенок) и травмировано 223 человека (в том числе 20 детей)", - сообщил представитель военной комендатуры.

луганская народная республика

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, киев