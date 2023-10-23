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В ЛНР с начала года от действий Киева погибли 65 человек - РИА Новости, 23.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:55 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/lnr-1904739433.html
В ЛНР с начала года от действий Киева погибли 65 человек
В ЛНР с начала года от действий Киева погибли 65 человек - РИА Новости, 23.10.2023
В ЛНР с начала года от действий Киева погибли 65 человек
По меньшей мере 65 человек, в том числе один ребенок, погибли в Луганской Народной Республике в результате обстрелов и подрывах на взрывоопасных предметах,... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T16:55
2023-10-23T16:55
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
киев
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ЛУГАНСК, 23 окт - РИА Новости. По меньшей мере 65 человек, в том числе один ребенок, погибли в Луганской Народной Республике в результате обстрелов и подрывах на взрывоопасных предметах, сообщили РИА Новости в военной комендатуре республики. "В результате обстрелов и подрыва на взрывоопасных предметах на территории ЛНР с 1 января по 22 октября 2023 года погибло 65 человек (в том числе 1 ребенок) и травмировано 223 человека (в том числе 20 детей)", - сообщил представитель военной комендатуры.
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луганская народная республика, киев
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Киев
В ЛНР с начала года от действий Киева погибли 65 человек

Комендатура ЛНР: в республике с начала года от действий Киева погибли 65 человек

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкВид Лисичанска
Вид Лисичанска - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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ЛУГАНСК, 23 окт - РИА Новости. По меньшей мере 65 человек, в том числе один ребенок, погибли в Луганской Народной Республике в результате обстрелов и подрывах на взрывоопасных предметах, сообщили РИА Новости в военной комендатуре республики.
"В результате обстрелов и подрыва на взрывоопасных предметах на территории ЛНР с 1 января по 22 октября 2023 года погибло 65 человек (в том числе 1 ребенок) и травмировано 223 человека (в том числе 20 детей)", - сообщил представитель военной комендатуры.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 октября, 16:16
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаКиев
 
 
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