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Израиль пригрозил вернуть Ливан в каменный век, заявил министр информации - РИА Новости, 23.10.2023
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15:29 23.10.2023 (обновлено: 17:18 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/livan-1904692275.html
Израиль пригрозил вернуть Ливан в каменный век, заявил министр информации
Израиль пригрозил вернуть Ливан в каменный век, заявил министр информации - РИА Новости, 23.10.2023
Израиль пригрозил вернуть Ливан в каменный век, заявил министр информации
Израиль угрожает вернуть Ливан в каменный век, угрозы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху стали постоянным явлением, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T15:29
2023-10-23T17:18
израиль
ливан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
биньямин нетаньяху
хезболла
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БЕЙРУТ, 23 окт - РИА Новости. Израиль угрожает вернуть Ливан в каменный век, угрозы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху стали постоянным явлением, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности министра информации Ливана Зияд Макари."Израиль никогда не воздерживался от угроз, и практически каждую неделю тот или иной израильский политический или военный чиновник угрожает Ливану и обещает вернуть страну "в каменный век" и так далее. Угрозы Нетаньяху … стали для Израиля постоянным явлением", - сообщил Макари.Он добавил, что такое давление – это попытка предотвратить военный конфликт на границе с Ливаном и не позволить движению "Хезболла" вступить в войну с Израилем.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек.Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
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израиль, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, биньямин нетаньяху, хезболла
Израиль, Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Биньямин Нетаньяху, Хезболла
Израиль пригрозил вернуть Ливан в каменный век, заявил министр информации

И. о. министра информации Макари: Израиль угрожает вернуть Ливан в каменный век

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты едут на БТР возле границы с Ливаном
Израильские солдаты едут на БТР возле границы с Ливаном - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские солдаты едут на БТР возле границы с Ливаном
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 23 окт - РИА Новости. Израиль угрожает вернуть Ливан в каменный век, угрозы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху стали постоянным явлением, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности министра информации Ливана Зияд Макари.
«
"Израиль никогда не воздерживался от угроз, и практически каждую неделю тот или иной израильский политический или военный чиновник угрожает Ливану и обещает вернуть страну "в каменный век" и так далее. Угрозы Нетаньяху … стали для Израиля постоянным явлением", - сообщил Макари.
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
20 октября, 08:00
Он добавил, что такое давление – это попытка предотвратить военный конфликт на границе с Ливаном и не позволить движению "Хезболла" вступить в войну с Израилем.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек.
Мужчина около зданий, разрушенных в результате израильских ракетных ударов по Газе - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Европа — Палестина — Израиль: по худшему из сценариев
14 октября, 08:00
Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
 
ИзраильЛиванОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреБиньямин НетаньяхуХезболла
 
 
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