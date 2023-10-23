Ливанский министр заявил, что не хочет войны с Израилем
Министр информации: власти Ливана не хотят войны с Израилем
Вид ливанского города Бейрут. Архивное фото
БЕЙРУТ, 23 окт - РИА Новости. Правительство Ливана не хочет войны с Израилем, но если это произойдет, то власти будут с этим работать, сообщил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности министра информации Ливана Зияд Макари.
"Правительство (Ливана – ред.) не хочет войны. Если, не дай Бог, это произойдет, мы будем с этим работать", - сообщил Макари. Он отметил, что если страны Запада будут оказывать давление на правительство Ливана, чтобы удержать движение "Хезболлах" от вступления в войну с Израилем, то ливанское правительство будет доказывать западным странам, что Израиль чаще нападает на "Хезболлах".
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.