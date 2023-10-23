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Ливанский министр заявил, что не хочет войны с Израилем - РИА Новости, 23.10.2023
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15:27 23.10.2023 (обновлено: 17:32 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/livan-1904691797.html
Ливанский министр заявил, что не хочет войны с Израилем
Ливанский министр заявил, что не хочет войны с Израилем - РИА Новости, 23.10.2023
Ливанский министр заявил, что не хочет войны с Израилем
Правительство Ливана не хочет войны с Израилем, но если это произойдет, то власти будут с этим работать, сообщил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T15:27
2023-10-23T17:32
в мире
ливан
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 23 окт - РИА Новости. Правительство Ливана не хочет войны с Израилем, но если это произойдет, то власти будут с этим работать, сообщил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности министра информации Ливана Зияд Макари."Правительство (Ливана – ред.) не хочет войны. Если, не дай Бог, это произойдет, мы будем с этим работать", - сообщил Макари. Он отметил, что если страны Запада будут оказывать давление на правительство Ливана, чтобы удержать движение "Хезболлах" от вступления в войну с Израилем, то ливанское правительство будет доказывать западным странам, что Израиль чаще нападает на "Хезболлах".Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
ливан
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в мире, ливан, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Ливанский министр заявил, что не хочет войны с Израилем

Министр информации: власти Ливана не хотят войны с Израилем

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВид ливанского города Бейрут
Вид ливанского города Бейрут - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вид ливанского города Бейрут. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 23 окт - РИА Новости. Правительство Ливана не хочет войны с Израилем, но если это произойдет, то власти будут с этим работать, сообщил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности министра информации Ливана Зияд Макари.
"Правительство (Ливана – ред.) не хочет войны. Если, не дай Бог, это произойдет, мы будем с этим работать", - сообщил Макари. Он отметил, что если страны Запада будут оказывать давление на правительство Ливана, чтобы удержать движение "Хезболлах" от вступления в войну с Израилем, то ливанское правительство будет доказывать западным странам, что Израиль чаще нападает на "Хезболлах".
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
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20 октября, 08:00
 
В миреЛиванИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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