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Ребенка, упавшего с эскалатора в ТЦ в Калужской области, переведут в Москву - РИА Новости, 23.10.2023
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13:46 23.10.2023 (обновлено: 13:47 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/lechenie-1904652593.html
Ребенка, упавшего с эскалатора в ТЦ в Калужской области, переведут в Москву
Ребенка, упавшего с эскалатора в ТЦ в Калужской области, переведут в Москву - РИА Новости, 23.10.2023
Ребенка, упавшего с эскалатора в ТЦ в Калужской области, переведут в Москву
Шестилетнего мальчика, упавшего с эскалатора в ТЦ в Обнинске и госпитализированного в крайне тяжелом состоянии, с помощью санавиации перевезут на лечение в... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T13:46
2023-10-23T13:47
происшествия
калужская область
обнинск
москва
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Шестилетнего мальчика, упавшего с эскалатора в ТЦ в Обнинске и госпитализированного в крайне тяжелом состоянии, с помощью санавиации перевезут на лечение в Российскую детскую клиническую больницу в Москву, сообщил министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко в Telegram-канале. "По поводу ситуации с падением ребенка в торговом центре Обнинска. Пострадавшего мальчика доставят на лечение в Российскую детскую клиническую больницу. Транспортируем ребенка силами санитарной авиации", - сообщил Пахоменко. По данным СУСК РФ по Калужской области, в воскресенье в Обнинске шестилетний мальчик, находясь на третьем этаже торгово-развлекательного центра, схватился за поручень эскалатора с внешней его стороны, и поручень протащил его в проем между заграждением и подъемным средством. Ребенок не удержался и упал с высоты на пол. Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Пахоменко после инцидента сообщал, что мальчик госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20230718/eskalator-1884806422.html
калужская область
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происшествия, калужская область, обнинск, москва
Происшествия, Калужская область, Обнинск, Москва
Ребенка, упавшего с эскалатора в ТЦ в Калужской области, переведут в Москву

Упавшего с эскалатора в ТЦ в Обнинске 6-летнего мальчика будут лечить в Москве

© Фото : СУ СК России по Калужской области/TelegramПредставители СК на месте происшествия в торгово-развлекательном центре, где шестилетний мальчик упал с эскалатора в городе Обнинске Калужской области
Представители СК на месте происшествия в торгово-развлекательном центре, где шестилетний мальчик упал с эскалатора в городе Обнинске Калужской области - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© Фото : СУ СК России по Калужской области/Telegram
Представители СК на месте происшествия в торгово-развлекательном центре, где шестилетний мальчик упал с эскалатора в городе Обнинске Калужской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Шестилетнего мальчика, упавшего с эскалатора в ТЦ в Обнинске и госпитализированного в крайне тяжелом состоянии, с помощью санавиации перевезут на лечение в Российскую детскую клиническую больницу в Москву, сообщил министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко в Telegram-канале.
«
"По поводу ситуации с падением ребенка в торговом центре Обнинска. Пострадавшего мальчика доставят на лечение в Российскую детскую клиническую больницу. Транспортируем ребенка силами санитарной авиации", - сообщил Пахоменко.
По данным СУСК РФ по Калужской области, в воскресенье в Обнинске шестилетний мальчик, находясь на третьем этаже торгово-развлекательного центра, схватился за поручень эскалатора с внешней его стороны, и поручень протащил его в проем между заграждением и подъемным средством. Ребенок не удержался и упал с высоты на пол. Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Пахоменко после инцидента сообщал, что мальчик госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.
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