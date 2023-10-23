Ребенка, упавшего с эскалатора в ТЦ в Калужской области, переведут в Москву
Упавшего с эскалатора в ТЦ в Обнинске 6-летнего мальчика будут лечить в Москве
© Фото : СУ СК России по Калужской области/TelegramПредставители СК на месте происшествия в торгово-развлекательном центре, где шестилетний мальчик упал с эскалатора в городе Обнинске Калужской области
Представители СК на месте происшествия в торгово-развлекательном центре, где шестилетний мальчик упал с эскалатора в городе Обнинске Калужской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Шестилетнего мальчика, упавшего с эскалатора в ТЦ в Обнинске и госпитализированного в крайне тяжелом состоянии, с помощью санавиации перевезут на лечение в Российскую детскую клиническую больницу в Москву, сообщил министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко в Telegram-канале.
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"По поводу ситуации с падением ребенка в торговом центре Обнинска. Пострадавшего мальчика доставят на лечение в Российскую детскую клиническую больницу. Транспортируем ребенка силами санитарной авиации", - сообщил Пахоменко.
По данным СУСК РФ по Калужской области, в воскресенье в Обнинске шестилетний мальчик, находясь на третьем этаже торгово-развлекательного центра, схватился за поручень эскалатора с внешней его стороны, и поручень протащил его в проем между заграждением и подъемным средством. Ребенок не удержался и упал с высоты на пол. Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Пахоменко после инцидента сообщал, что мальчик госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.