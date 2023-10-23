https://ria.ru/20231023/lechenie-1904652593.html

Ребенка, упавшего с эскалатора в ТЦ в Калужской области, переведут в Москву

Ребенка, упавшего с эскалатора в ТЦ в Калужской области, переведут в Москву - РИА Новости, 23.10.2023

Ребенка, упавшего с эскалатора в ТЦ в Калужской области, переведут в Москву

Шестилетнего мальчика, упавшего с эскалатора в ТЦ в Обнинске и госпитализированного в крайне тяжелом состоянии, с помощью санавиации перевезут на лечение в... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T13:46

2023-10-23T13:46

2023-10-23T13:47

происшествия

калужская область

обнинск

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/16/1904553324_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cb7bc77e2aceb074a94d5de54032905f.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Шестилетнего мальчика, упавшего с эскалатора в ТЦ в Обнинске и госпитализированного в крайне тяжелом состоянии, с помощью санавиации перевезут на лечение в Российскую детскую клиническую больницу в Москву, сообщил министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко в Telegram-канале. "По поводу ситуации с падением ребенка в торговом центре Обнинска. Пострадавшего мальчика доставят на лечение в Российскую детскую клиническую больницу. Транспортируем ребенка силами санитарной авиации", - сообщил Пахоменко. По данным СУСК РФ по Калужской области, в воскресенье в Обнинске шестилетний мальчик, находясь на третьем этаже торгово-развлекательного центра, схватился за поручень эскалатора с внешней его стороны, и поручень протащил его в проем между заграждением и подъемным средством. Ребенок не удержался и упал с высоты на пол. Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Пахоменко после инцидента сообщал, что мальчик госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20230718/eskalator-1884806422.html

калужская область

обнинск

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, калужская область, обнинск, москва